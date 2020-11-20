Загадочные двери с ремейка Demon's Souls открываются специальным ключом. Чтобы его получить нужно очень постараться, но награда того стоит.

Стример Distortion2 первым в мире смог открыть загадочные двери с ремейка Demon's Souls, он сделал это на одной из своих трансляций.

Загадочные двери В ремейке Demon's Souls есть интересная загадка: еще никто не смог ее решить

Почти неделю геймеры пытались открыть эти таинственные двери, разработчики из Bluepoint уже даже успели посмеяться над игроками. В своем твиттере они выложили открытку с фотографией с таинственной локации и надписью "Жаль, что тебя здесь нет".

Открытка от разработчиков из Bluepoint / фото из твиттера Bluepoint

Чтобы попасть за эти двери в таинственную локацию нужно:

Пройти полностью игру и получить доступ к "раздробленному режиму", в котором игровой мир отзеркаливается. В этом режиме нужно собрать 26 глиняных монет при полностью белой или черной тенденции мира. За эти монеты ворон Спаркли выдаст ржавый ключ, который открывает загадочные двери.

Как открыть таинственные двери – видео

За таинственной дверью находится уникальный комплект брони, в описании которого сказано:

Награда за достижения невозможного. Хитроумный внешний вид брони был создан специально для Пенетрейтора, одного из болетарианских героев. Прекрасно подходит для защиты от быстрых атак. Из-за своего веса броня немного мешает восстановлению выносливости.

Уникальный комплект брони / фото из твиттера Distortion2

Demon's Souls Консольная ролевая видеоигра в жанре темного фэнтези. События в игре проходят в полностью вымышленном мире, похожем на средневековую Европу. Игроки управляют персонажем, который исследует мир и борется с различными демонами. Оригинальная игра вышла в 2009 году эксклюзивно для PS3, а ремейк уже в 2020 только для PS5.

Возможно, это не последняя тайна в ремейке Demon's Souls. В твиттере поклонники игры уже пишут о непонятных звуках на одной из локаций.