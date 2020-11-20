Загадкові двері з ремейку Demon's Souls відчиняються спеціальним ключем. Щоб його отримати потрібно дуже постаратися, але нагорода того вартує.

Стрімер Distortion2 першим у світі зміг відчинити загадкові двері з ремейку Demon's Souls, він зробив це на одній зі своїх трансляцій.

Загадкові двері У ремейку Demon's Souls є цікава загадка: ще ніхто не зміг її вирішити

Майже тиждень геймери намагалися відчинити ці таємничі двері, розробники з Bluepoint вже навіть встигли посміятися з гравців. У своєму твіттері вони виклали листівку зі світлиною з таємничої локації та написом "Шкода, що тебе тут немає".

Листівка від розробників з Bluepoint / фото з твіттера Bluepoint

Щоб потрапити за ці двері у таємничу локацію потрібно:

Пройти повністю гру та отримати доступ до "роздробленого режиму", у якому ігровий світ відзеркалюється. У цьому режимі потрібно зібрати 26 глиняних монет при повністю білій або чорній тенденції світу. За ці монети ворон Спарклі видасть іржавий ключ, який відчиняє загадкові двері.

Як відчинити таємничі двері – відео

За таємничими дверима знаходиться унікальний комплект броні, в описі якого сказано:

Нагорода за досягнення неможливого. Хитромудрий зовнішній вигляд броні був створений спеціально для Пенетрейтора, одного з болетаріанских героїв. Прекрасно підходить для захисту від швидких атак. Через свою вагу броня трохи заважає відновленню витривалості.

Унікальний комплект броні / фото з твіттера Distortion2

Demon's Souls Консольна рольова відеогра у жанрі темного фентезі. Події у грі проходить у повністю вигаданому світі, схожому на середньовічну Європу. Гравці керують персонажем, який досліджує світ та бореться з різноманітними демонами. Оригінальна гра вийшла у 2009 році ексклюзивно для PS3, а ремейк вже у 2020 лише для PS5.

Можливо, це не остання таємниця у ремейку Demon's Souls. У твіттері шанувальники гри вже пишуть про незрозумілі звуки на одній з локацій.