Розробники з Bluepoint додали у ремейк Demon's Souls цікаву загадку. Геймери вже декілька днів намагаються її вирішити, але поки безрезультатно.

Розробники ремейку Demon's Souls не лише зберегли всі ключові особливості оригінальної гри, але і додали дещо нове. Один з користувачів платформи Reddit у своєму пості звернув увагу на загадкові двері на одній з локацій. Після цього всі шанувальники цієї гри вже декілька днів намагаються проникнути за ці двері.

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На рівні "Обеліск Лицаря Вежі" (1 – 3) за ілюзорною стіною приховані загадкові двері. Якщо спробувати їх відкрити, то з'явиться повідомлення про те, що двері зачинені. Ентузіасти завдяки фоторежиму змогли побачити, що за цими дверима знаходиться дивний об'єкт, що світиться. Але як до нього дібратися геймери ще не знають. Деякі користувачі відмічають, що двері можуть відчинятися спеціальним механізмом, а не ключем. Інші ж геймери намагаються виконувати дії на цьому рівні у певному порядку, але і це не допомогло поки.

Загадковий об'єкт, що світиться / світлина з порталу Reddit

Але розгадка повинна бути, бо цей секрет у дусі розробників з Bluepoint. Ця студія працювала над ремейком Shadow of the Colossus та залишила схожу загадку у цій грі. Там можна дістати меч Доріана у засекреченій локації, у яку можна потрапити лише зібравши 79 золотих монет (в оригінальній грі їх не було). Більшість цих монет були дуже добре заховані на різних рівнях цієї гри.

Дивіться відео, у якому показано як дістатися до цих загадкових дверей