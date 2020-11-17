Разработчики из Bluepoint добавили в ремейк Demon's Souls интересную загадку. Геймеры уже несколько дней пытаются ее решить, но пока безрезультатно.

Разработчики ремейка Demon's Souls не только сохранили все ключевые особенности оригинальной игры, но и добавили кое-что новое. Один из пользователей платформы Reddit в своем посте обратил внимание на загадочные двери на одной из локаций. После этого все поклонники этой игры уже несколько дней пытаются проникнуть за эту дверь.

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На уровне "Обелиск Рыцаря Башни" (1 - 3) за иллюзорной стеной скрытые загадочные двери. Если попытаться их открыть, то появится сообщение о том, что двери закрыты. Энтузиасты благодаря фоторежиму смогли увидеть, что за этой дверью находится странный объект, который светится. Но как к нему подобраться геймеры еще не знают. Некоторые пользователи отмечают, что двери могут открываться специальным механизмом, а не ключом. Другие же геймеры пытаются выполнять действия на этом уровне в определенном порядке, но и это не помогло пока.

Загадочный объект, который светится / фотография с портала Reddit

Но разгадка должна быть, потому что этот секрет в духе разработчиков с Bluepoint. Эта студия работала над ремейком Shadow of the Colossus и оставила похожую загадку в этой игре. Там можно получить меч Дориана в засекреченной локации, в которую можно попасть только собрав 79 золотых монет (в оригинальной игре их не было). Большинство этих монет были очень хорошо спрятаны на разных уровнях этой игры.

Смотрите видео, в котором показано как добраться до этих загадочных дверей