Ремейк Demon's Souls уже получил первые оценки от ведущих изданий. Критики и обычные геймеры в восторге от игры и ставят ей очень высокие баллы.

На агрегаторе рецензий Metacritic появились первые оценки ремейка культовой видеоигры Demon's Souls. Сейчас в игры 93 из 100 от критиков и 8,8 из 10 от обычных геймеров.

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Критики и игроки очень тепло встретили ремейк Demon's Souls. Журналисты отмечают, что игра выполнена на высоком техническом уровне, а также указывают на отсутствие багов или других проблем. Ремейк хвалят за сохранение фирменного стиля и атмосферы, игра все такая же мрачная и требовательна к игрокам.

TheGamer оценили игру в 100 баллов и отметили:

Demon's Souls - лучшая игра на старте PS5, и я уверен, что она войдет в историю как одна из лучших стартовых видеоигр всех времен.

100 баллов Demon's Souls получила и от портала Vgames, журналисты которого хвалят игру за атмосферу:

Графика невероятная, музыка замечательная, а королевство Болетария прекрасно воссоздано Bluepoint Games. Если вы владелец PS5, но вы все еще не играли в эту игру, вы напрасно тратите время.

Критики с GameSpot поставили ремейку 90 баллов, и считают, что эта игра показывает возможности нового поколения консолей:

Это (Demon's Souls) настоящая демонстрация PS5 и мощностей консолей следующего поколения от Sony.

Millenium выставили игре 90 баллов и отметили работу разработчиков:

Это потрясающий ремейк. Мы быстро забыли несколько жесткую механику жанра и позволили себе насладиться этим приключением. Команда из Bluepoint вернула к жизни шедевр, который не достиг успеха, которого заслужил десять лет назад.

Но не все довольны этим ремейком, журналисты из Video Chums выставили игре 84 балла и отметили:

Поклонники оригинала, как я, могут быть разочарованы меньшим внутренним миром игры, но, правда, чудесным миром.

Критики в восторге от ремейка Demon's Souls / фото с сайта esquire

Metacritic Англоязычный сайт-агрегатор, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх, фильмах и телевизионных шоу. Для каждого продукта рассчитываются две средние численные оценки: стобалльная – на основе обзоров профессиональных изданий и десятибалльная – на основе обзоров обычных геймеров.

Ремейк Demon's Souls вышел 12 ноября вместе с релизом PlayStation 5. Оригинальная игра 2009 была эксклюзивом для PS3 и оценена в 89 баллов.