Ремейк Demon's Souls вже отримав перші оцінки від провідних видань. Критики та звичайні геймери у захваті від гри та ставлять їй дуже високі бали.

На агрегаторі рецензій Metacritic з'явилися перші оцінки ремейку культової відеогри Demon's Souls. Зараз у гри 93 зі 100 від критиків та 8,8 із 10 від звичайних геймерів.

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Критики та гравці дуже тепло зустріли ремейк Demon's Souls. Журналісти відмічають, що гра виконана на високому технічному рівні, а також відзначають відсутність багів чи інших проблем. Ремейк хвалять за збереження фірмового стилю та атмосфери, гра все така ж похмура та вимоглива до гравців.

TheGamer оцінили гру у 100 балів та відмітили:

Demon's Souls – найкраща гра на старті PS5, і я впевнений, що вона увійде в історію як одна з найкращих стартових відеоігор усіх часів.

100 балів Demon's Souls отримала й від порталу Vgames, журналісти якого хвалять гру за атмосферу:

Графіка неймовірна, музика чудова, а королівство Болетарія прекрасно відтворено Bluepoint Games. Якщо ви власник PS5, але ви все ще не грали у цю гру, ви марно витрачаєте час.

Критики з GameSpot поставили ремейку 90 балів, та вважають, що ця гра показує можливості нового покоління консолей:

Це (Demon's Souls) справжня демонстрація PS5 та потужностей консолей наступного покоління від Sony.

Millenium виставили грі 90 балів та відзначили роботу розробників:

Це приголомшливий ремейк. Ми швидко забули дещо жорстку механіку жанру і дозволили собі захопитися цією пригодою. Команда з Bluepoint повернула до життя шедевр, який не досяг успіху, якого заслужив десять років тому.

Але не всі задоволені цим ремейком, журналісти з Video Chums виставили грі 84 бали та зауважили:

Шанувальники оригіналу, як я, можуть бути розчаровані меншим внутрішнім світом гри, але, правда, чудовим світом.

Критики у захваті від ремейку Demon's Souls / фото з сайту esquire

Metacritic Англомовний сайт-агрегатор, що збирає відгуки про музичні альбоми, відеоігри, фільми й телевізійні шоу. Для кожного продукту вираховуються дві середні чисельні оцінки: стобальна – на основі оглядів професійних видань і десятибальна – на основі оглядів звичайних геймерів.

Ремейк Demon's Souls вийшов 12 листопада разом з релізом PlayStation 5. Оригінальна гра 2009 року була ексклюзивом для PS3 та оцінена у 89 балів.