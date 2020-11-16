Найкраща гра 2020 року: відомо 20 номінантів
Розпочалося голосування за найкращу гру 2020 року за версією Golden Joystick Awards. Цього року на цю нагороду було номіновано 20 відеоігор.
На сайті GamesRadar+ стартувало голосування за найкращу гру 2020. Цього року 20 відеоігор будуть боротися за це звання.
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У 2020 році найбільша кількість номінантів в історії цієї нагороди, а ця церемонія вже 38. Вручення нагород Golden Joystick Awards відбудеться 24 листопада в онлайн-режимі. Також проголосувати можна й у 19 інших номінаціях.
Номінанти на премію Golden Joystick Awards у категорії найкраща гра 2020 року:
- Animal Crossing: New Horizons
- Assassin's Creed Valhalla
- Crusader Kings 3
- Death Stranding
- Demon's Souls
- DOOM Eternal
- F1 2020
- Factorio
- Fall Guys
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Genshin Impact
- Hades Half-Life: Alyx
- Microsoft Flight Simulator
- Ori and the Will of the Wisps
- Spelunky 2
- Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us Part II
- Yakuza: Like a Dragon
Demon's Souls вже серед номінантів на гру року / світлина з порталу mimicnews
Golden Joystick AwardsЩорічна церемонія нагородження найкращих відеоігор. Голосування проводиться у понад 20 різних номінаціях, зокрема найкраща кіберспортивна дисципліна, найкращий сюжет, найочікуваніша гра та чимало інших. Проголосувати може будь-хто на сайті GamesRadar+.
Голосування на найкращу відеогру 2020 року завершиться 20 листопада. У 2019 переможцем у цій номінації визнали ремейк Resident Evil 2, найкращою кіберспортивною дисципліною назвали Fortnite, а головним ексклюзивом для PC стала гра World of Warcraft Classic.
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