Розпочалося голосування за найкращу гру 2020 року за версією Golden Joystick Awards. Цього року на цю нагороду було номіновано 20 відеоігор.

На сайті GamesRadar+ стартувало голосування за найкращу гру 2020. Цього року 20 відеоігор будуть боротися за це звання.

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У 2020 році найбільша кількість номінантів в історії цієї нагороди, а ця церемонія вже 38. Вручення нагород Golden Joystick Awards відбудеться 24 листопада в онлайн-режимі. Також проголосувати можна й у 19 інших номінаціях.

Номінанти на премію Golden Joystick Awards у категорії найкраща гра 2020 року:

Animal Crossing: New Horizons

Assassin's Creed Valhalla

Crusader Kings 3

Death Stranding

Demon's Souls

DOOM Eternal

F1 2020

Factorio

Fall Guys

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Genshin Impact

Hades Half-Life: Alyx

Microsoft Flight Simulator

Ori and the Will of the Wisps

Spelunky 2

Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Yakuza: Like a Dragon

Demon's Souls вже серед номінантів на гру року / світлина з порталу mimicnews

Golden Joystick Awards Щорічна церемонія нагородження найкращих відеоігор. Голосування проводиться у понад 20 різних номінаціях, зокрема найкраща кіберспортивна дисципліна, найкращий сюжет, найочікуваніша гра та чимало інших. Проголосувати може будь-хто на сайті GamesRadar+.

Голосування на найкращу відеогру 2020 року завершиться 20 листопада. У 2019 переможцем у цій номінації визнали ремейк Resident Evil 2, найкращою кіберспортивною дисципліною назвали Fortnite, а головним ексклюзивом для PC стала гра World of Warcraft Classic.