Началось голосование за лучшую игру 2020 по версии Golden Joystick Awards. В этом году на эту награду были номинированы 20 видеоигр.

На сайте GamesRadar+ стартовало голосование за лучшую игру 2020. В этом году 20 видеоигр будут бороться за это звание.

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В 2020 году самое большое количество номинантов в истории этой награды, а эта церемония уже 38. Вручение наград Golden Joystick Awards состоится 24 ноября в онлайн-режиме. Также проголосовать можно и в 19 других номинациях.

Номинанты на премию Golden Joystick Awards в категории лучшая игра 2020:

Animal Crossing: New Horizons

Assassin's Creed Valhalla

Crusader Kings 3

Death Stranding

Demon's Souls

DOOM Eternal

F1 2020

Factorio

Fall Guys

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Genshin Impact

Hades Half-Life: Alyx

Microsoft Flight Simulator

Ori and the Will of the Wisps

Spelunky 2

Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Yakuza: Like a Dragon

Demon's Souls уже среди номинантов на игру года / фотография с портала mimicnews

Golden Joystick Awards Ежегодная церемония награждения лучших видеоигр. Голосование проводится в более чем 20 различных номинациях, в том числе лучшая киберспортивная дисциплина, лучший сюжет, самая ожидаемая игра и многие другие. Проголосовать может любой на сайте GamesRadar+.

Голосование на лучшую видеоигру 2020 года завершится 20 ноября. В 2019 победителем в этой номинации признали ремейк Resident Evil 2, лучшей киберспортивной дисциплиной назвали Fortnite, а главным эксклюзивом для PC стала игра World of Warcraft Classic.