Лучшая видеоигра 2020: объявлены 20 номинантов
Началось голосование за лучшую игру 2020 по версии Golden Joystick Awards. В этом году на эту награду были номинированы 20 видеоигр.
На сайте GamesRadar+ стартовало голосование за лучшую игру 2020. В этом году 20 видеоигр будут бороться за это звание.
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В 2020 году самое большое количество номинантов в истории этой награды, а эта церемония уже 38. Вручение наград Golden Joystick Awards состоится 24 ноября в онлайн-режиме. Также проголосовать можно и в 19 других номинациях.
Номинанты на премию Golden Joystick Awards в категории лучшая игра 2020:
- Animal Crossing: New Horizons
- Assassin's Creed Valhalla
- Crusader Kings 3
- Death Stranding
- Demon's Souls
- DOOM Eternal
- F1 2020
- Factorio
- Fall Guys
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Genshin Impact
- Hades Half-Life: Alyx
- Microsoft Flight Simulator
- Ori and the Will of the Wisps
- Spelunky 2
- Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us Part II
- Yakuza: Like a Dragon
Demon's Souls уже среди номинантов на игру года / фотография с портала mimicnews
Golden Joystick AwardsЕжегодная церемония награждения лучших видеоигр. Голосование проводится в более чем 20 различных номинациях, в том числе лучшая киберспортивная дисциплина, лучший сюжет, самая ожидаемая игра и многие другие. Проголосовать может любой на сайте GamesRadar+.
Голосование на лучшую видеоигру 2020 года завершится 20 ноября. В 2019 победителем в этой номинации признали ремейк Resident Evil 2, лучшей киберспортивной дисциплиной назвали Fortnite, а главным эксклюзивом для PC стала игра World of Warcraft Classic.
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