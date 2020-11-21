Названо найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Among Us продовжує впевнено лідирувати, але у топ 10 є декілька новинок.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

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10 місце – Stretch Guy

Оцінка користувачів – 3,2

У грі потрібно уникати різноманітні перешкоди, щоб проходити рівні. Керувати потрібно кумедним персонажем, у якого руки та ноги здатні дуже сильно розтягуватись. Але не треба робити це занадто сильно, а то він може й розірватися на частини.

Головний персонаж гри Stretch Guy / фото з сайту Appmagic

9 місце – Acrylic Nails!

Оцінка користувачів – 3,5

Це справжній симулятор салону краси. У грі потрібно проявляти свої творчі здібності та створювати унікальні дизайни для манікюру. Для гравців доступна чимала кількість інструментів та широка палітра кольорів.

У грі Acrylic Nails! потрібно постаратися, щоб задовольнити клієнта / фото з сайту Appmagic

8 місце – PUBG MOBILE

Оцінка користувачів – 4,6

Мобільна версія PUBG отримала цього тижня масштабне оновлення. У грі з'явилися персонажі з всесвіту Metro Exodus, а також різноманітні монстри, зброя та підземні станції метро. Ця популярна королівська битва продовжує мати попит серед геймерів.

У грі PUBG MOBILE тепер можна потрапити у метро / фото з сайту Daily Express

7 місце – Fun Race 3D

Оцінка користувачів – 4,2

Гра дуже схожа на популярну нині Fall Guys: Ultimate Knockout. Потрібно змагатися з іншими гравцями, проходити різноманітні перешкоди, розблоковувати нових персонажів.

У Fun Race 3D потрібно прийти першим до фінішу / фото з сайту APKPure

6 місце – Subway Surfers

Оцінка користувачів – 4,4

Майже всі знають цю гру, яка вийшла ще у 2012 році. Цей раннер продовжує залишатися дуже популярним і нині. Цього місяця розробники відправили гравців на залізничні колії Сіетлу.

Subway Surfers продовжує мати попит серед геймерів / фото з сайту Subway Surfers

5 місце – Braindom 2: Who is Who? Riddles Master Mind Game

Оцінка користувачів – 4,6

Гра для всіх шанувальників загадок, головоломок чи вікторин. Гравці мають знаходити відповіді на різноманітні запитання, а для цього потрібно дуже уважно вивчати представлені світлини.

"Хто списує на екзамені?" / фото з сайту Appmagic

4 місце – Garena Free Fire: BOOYAH Day

Оцінка користувачів – 4,2

Ще одна популярна королівська битва у цьому рейтингу. 50 гравців опиняються на одному острові, але вижити має лише один (класичні умови для цього жанру). Розробники відзначають, що у їхній грі дуже швидкі партії (до 10 хвилин).

Персоналізація ігрового персонажа також є у грі Garena Free Fire: BOOYAH Day / фото з сайту BlueStacks

3 місце – Join Clash 3D

Оцінка користувачів – 4,0

Це специфічний раннер з цікавими особливостями. Гравці розпочинають бігти наодинці, але на шляху до фінішу мають зібрати цілий натовп віртуальних персонажів. Потрібно провести свою команду через різноманітні перешкоди, а також врятувати якомога більше її членів.

У грі Join Clash 3D потрібно керувати натовпом / фото з сайту Amazon

2 місце – Shortcut Run

Оцінка користувачів – 3,7

Ще один раннер, але також зі своїми особливостями. Змагатися потрібно з іншими гравцями. Геймери керують персонажем, який у руках переносить паркетні дошки. Їх потрібно підбирати по дорозі до фінішу та будувати з них мости. Перемагає у цій грі кмітливий, а не чесний. Офіційний лозунг Shortcut Run звучить так: "Обман ще ніколи не був таким стильним!".

Будуйте власні мости або використовуйте чужі у грі Shortcut Run / фото з сайту Appmagic

1 місце – Among Us

Оцінка користувачів – 4,5

Головний феномен цієї осені – гра, що підкорила мережу. Понад 50 мільйонів завантажень на мобільних платформах за останній місяць. Among Us продовжить утримувати лідерство у цьому рейтингу й надалі, бо розробники дуже активно працюють над грою (вже анонсована нова карта). Ця відеогра на мобільних платформах майже не відрізняється від оригінальної.

На мобільних платформах гра Among Us також дуже популярна / фото з сайту ​Google Play