Редакція журналу TIME оприлюднила рейтинг найкращих ігор 2020 року. Очолює цей топ відеогра Hades, а дуже популярна гра Among Us розташувалася на 4 сходинці.

Журналісти з TIME вирішили не чекати виходу Cyberpunk 2077 і вже оприлюднили рейтинг найкращих відеоігор 2020 року.

Рейтинг найкращих ігор 2020 року за версією журналу TIME:

Hades Spider-Man: Miles Morales The Last of Us Part II Among Us Animal Crossing: New Horizons Ori and the Will of the Wisps Call of Duty: Warzone Microsoft Flight Simulator Fall Guys Tony Hawk's Pro Skater 1+2

На першій сходинці знаходиться Hades. У цій відеогрі геймери керують Загреєм (син Аїда), який бореться з різноманітними персонажами з грецької міфології. У разі смерті головний герой повертається на початок свого шляху, але зберігає всі вміння та предмети. Журналісти відзначають, що ця відеогра, це пік для ігор подібного жанру.

Два ексклюзиви для PlayStation потрапили у 3 найкращих – Spider-Man: Miles Morales та The Last of Us Part II. Нову гру про людину-павука хвалять за прекрасну атмосферу зимового Нью-Йорку та цікавий сюжет. А у продовженні культової The Last of Us відзначають сильний сюжет та складні моральні рішення, які повинні приймати гравці.

Гра Among Us вийшла у 2018 році, але потрапила у цей рейтинг також. Усе через неймовірну популярність, яку отримала ця відеогра у 2020 завдяки стрімерам з різноманітних платформ.

Загрей – головний герой найкращої гри 2020 року за версією журналу TIME / світлина з порталу 3DNews