Нещодавно в режим Ultimate Team FIFA 21 було додано картку легенди Девіда Бекхема. Пізніше було оголошено, що саме англієць стане обличчям обкладинки гри на консолях нового покоління. За це Бекхем отримає шалені кошти. Детальніше про угоду – в матеріалі.

Бекс стане обличчям на обкладинці гри на PS5 та Xbox Series X у віці 45 років, що зробить його найстаршим спортсменом з обкладинки FIFA. Нинішнє обличчя серії – 21-річний гравець Ліги 1, Кілліан Мбаппе, до речі, є рекордсменом у якості наймолодшого спортсмена з обкладинки FIFA, розповідає Games24.

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Бекхем отримав три версії карток FUT із загальним рейтингом 87, 89 та 92. Його найкраща картка з 92 рейтингом має дивовижні індивідуальні характеристики. Особливу увагу привертають удари, дриблінг та пас, оскільки Бекхем вважався одним з найкращих "кросерів" та виконавців штрафних ударів усіх часів.

Картки Девіда Бекхема в грі FIFA 21 / зображення з Twitter

За чутками Девід підписав надзвичайно вигідний контракт з EA Sports, надавши їм дозвіл на використання свого обличчя. Mirror повідомляє, що за це, згідно з угодою, Бекс отримає 40 мільйонів фунтів стерлінгів ($50 млн) протягом трьох років.

Сума дійсно є винятковою, якщо врахувати той факт, що в часи футбольної кар'єри у Манчестер Юнайтед, контракт англійця передбачав 100 000 фунтів стерлінгів ($133 000) на тиждень, тобто приблизно 5,2 млн фунтів на рік ($6,9 млн), у той час, як за контрактом з канадськими розробниками за один рік він отримуватиме понад 13,3 млн фунтів ($17,8). Слід додати, що за п’ятирічний контракт у LA Galaxy на заході кар'єри футболіст отримав всього 25 мільйонів фунтів стерлінгів ($33 млн). Сума блякне на фоні контракту з ЕА, чи не так?

Це вже розлютило деяких зіркових футболістів. Зокрема шведська суперзірка та лідер Мілану Златан Ібрагімовіч у своєму дописі в Twitter звинуватив EA Sports в тому, що його обличчя та ім'я перебувають у FIFA 21 без його дозволу. Шведський нападник також звинуватив керівний орган футболу FIFA та профспілку гравців FIFPro у тому, що вони внесли його у свій список без його ж відома, закликаючи провести розслідування щодо цього.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Вінгер лондонського Тоттенхему Гарет Бейл відповів на твіт Ібрагімовича, також закликаючи провести розслідування.

Попри ці звинувачення, важливо зазначити, що клуб Ібрагімовича Мілан підписав ексклюзивну угоду з EA Sports, яка дозволяє розробникам використовувати точні скани обличчя гравців, після того, як суперник канадців Pro Evolution Soccer втратив ліцензію італійського клубу. Проте чи підписана подібна угода між командою і самим шведом достеменно не відомо.