Чорна п'ятниця 2020: Epic Games Store роздає безкоштовно ігри, а також пропонує знижки до 75%
Масштабний розпродаж відеоігор вже розпочався в онлайн-магазині Epic Games Store. Придбати ігри можна зі знижками до 75%, а також можна безкоштовно отримати MudRunner.
У онлайн-магазині Epic Games Store розпочався масштабний розпродаж відеоігор на честь Чорної п'ятниці. Також власники цієї крамниці безкоштовно роздають гру MudRunner.
Також знижки Чорна п'ятниця 2020: у Steam розпочався головний розпродаж цієї осені, знижки до 90%
У фірмовій крамниці Epic Games Store ігри за зниженою ціною можна буде придбати до 3 грудня. Зі знижками можна купити цікаві новинки цієї осені, а також перевидання старих відеоігор.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- Watch Dogs: Legion – 687 гривень (-25%)
- Ghostrunner – 508 гривень (-20%)
- Mafia: Definitive Edition – 562 гривні (-25%)
- Metro Exodus – 270 гривень (-60%)
- Crysis Remastered – 279 гривень (-35%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривень (-25%)
- World War Z GOTY – 192 гривні (-70%)
- Star Wars: Squadrons – 720 гривень (-40%)
- Anno 1800 – 302 гривні (-67%)
- Borderlands 3 – 281 гривня (-67%)
- Maneater – 342 гривні (-40%)
- Red Dead Redemption 2 – 603 гривні (-33%)
- SnowRunner – 330 гривень (-40%)
- Mortal Shell – 468 гривень (-10%)
- A Total War Saga: TROY – 720 гривень (-10%)
Безкоштовні ігри
Також в Epic Games Store розпочалася безкоштовна роздача відеогри MudRunner. Це автосимулятор, у якому гравці зможуть проїхатися по суворих бездоріжжях. У грі на вибір є 19 різноманітних автомобілів, а також кооперативний режим на 4 гравців. Безкоштовно отримати MudRunner можна до 3 грудня за цим посиланням.
А вже з 3 по 10 грудня безкоштовно можна буде отримати відому інді-гру Cave Story+.
У крамниці Epic Games Store можна отримати безкоштовно MudRunner / світлина з Epic Games Store
Epic Games StoreОнлайн-сервіс цифрового поширення відеоігор. Крамниця доступна у якості вебсайту та через спеціальний додаток. У цьому онлайн-магазині кожного тижня проводиться безкоштовна роздача відеоігор. Безкоштовно вже можна було отримати такі відомі ігри: GTA 5, Football Manager 2020, Civilization VI та чимало інших.
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