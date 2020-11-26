Масштабний розпродаж відеоігор вже розпочався в онлайн-магазині Epic Games Store. Придбати ігри можна зі знижками до 75%, а також можна безкоштовно отримати MudRunner.

У онлайн-магазині Epic Games Store розпочався масштабний розпродаж відеоігор на честь Чорної п'ятниці. Також власники цієї крамниці безкоштовно роздають гру MudRunner.

Також знижки Чорна п'ятниця 2020: у Steam розпочався головний розпродаж цієї осені, знижки до 90%

У фірмовій крамниці Epic Games Store ігри за зниженою ціною можна буде придбати до 3 грудня. Зі знижками можна купити цікаві новинки цієї осені, а також перевидання старих відеоігор.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Watch Dogs: Legion – 687 гривень (-25%)

Ghostrunner – 508 гривень (-20%)

Mafia: Definitive Edition – 562 гривні (-25%)

Metro Exodus – 270 гривень (-60%)

Crysis Remastered – 279 гривень (-35%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривень (-25%)

World War Z GOTY – 192 гривні (-70%)

Star Wars: Squadrons – 720 гривень (-40%)

Anno 1800 – 302 гривні (-67%)

Borderlands 3 – 281 гривня (-67%)

Maneater – 342 гривні (-40%)

Red Dead Redemption 2 – 603 гривні (-33%)

SnowRunner – 330 гривень (-40%)

Mortal Shell – 468 гривень (-10%)

A Total War Saga: TROY – 720 гривень (-10%)

Безкоштовні ігри

Також в Epic Games Store розпочалася безкоштовна роздача відеогри MudRunner. Це автосимулятор, у якому гравці зможуть проїхатися по суворих бездоріжжях. У грі на вибір є 19 різноманітних автомобілів, а також кооперативний режим на 4 гравців. Безкоштовно отримати MudRunner можна до 3 грудня за цим посиланням.

А вже з 3 по 10 грудня безкоштовно можна буде отримати відому інді-гру Cave Story+.

У крамниці Epic Games Store можна отримати безкоштовно MudRunner / світлина з Epic Games Store