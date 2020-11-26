Масштабная распродажа видеоигр уже началась в онлайн-магазине Epic Games Store. Купить игры можно со скидками до 75%, а также можно бесплатно получить MudRunner.

В онлайн-магазине Epic Games Store началась масштабная распродажа видеоигр в честь Черной пятницы. Также владельцы этого магазина бесплатно раздают игру MudRunner.

Также скидки Черная пятница 2020: в Steam началась главная распродажа этой осени, скидки до 90%

В фирменном магазине Epic Games Store игры по сниженной цене можно будет приобрести до 3 декабря. Со скидками можно купить интересные новинки этой осени, а также переиздания старых видеоигр.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Watch Dogs: Legion – 687 гривен (-25%)

Ghostrunner – 508 гривен (-20%)

Mafia: Definitive Edition – 562 гривны (-25%)

Metro Exodus – 270 гривен (-60%)

Crysis Remastered – 279 гривен (-35%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривен (-25%)

World War Z GOTY – 192 гривны (-70%)

Star Wars: Squadrons – 720 гривен (-40%)

Anno 1800 – 302 гривны (-67%)

Borderlands 3 – 281 гривна (-67%)

Maneater – 342 гривны (-40%)

Red Dead Redemption 2 – 603 гривны (-33%)

SnowRunner – 330 гривен (-40%)

Mortal Shell – 468 гривен (-10%)

A Total War Saga: TROY – 720 гривен (-10%)

Бесплатные игры

Также в Epic Games Store началась бесплатная раздача видеоигры MudRunner. Это автосимулятор, в котором игроки смогут проехаться по суровым бездорожьям. В игре на выбор есть 19 различных автомобилей, а также кооперативный режим на 4 игроков. Бесплатно получить MudRunner можно до 3 декабря по этой ссылке.

А уже с 3 по 10 декабря бесплатно можно будет получить известную инди-игру Cave Story+.

В магазине Epic Games Store можно получить бесплатно MudRunner / фотография с Epic Games Store