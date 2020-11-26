Черная пятница 2020: Epic Games Store раздает бесплатно игры, а также предлагает скидки до 75%
Масштабная распродажа видеоигр уже началась в онлайн-магазине Epic Games Store. Купить игры можно со скидками до 75%, а также можно бесплатно получить MudRunner.
В онлайн-магазине Epic Games Store началась масштабная распродажа видеоигр в честь Черной пятницы. Также владельцы этого магазина бесплатно раздают игру MudRunner.
Также скидки Черная пятница 2020: в Steam началась главная распродажа этой осени, скидки до 90%
В фирменном магазине Epic Games Store игры по сниженной цене можно будет приобрести до 3 декабря. Со скидками можно купить интересные новинки этой осени, а также переиздания старых видеоигр.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- Watch Dogs: Legion – 687 гривен (-25%)
- Ghostrunner – 508 гривен (-20%)
- Mafia: Definitive Edition – 562 гривны (-25%)
- Metro Exodus – 270 гривен (-60%)
- Crysis Remastered – 279 гривен (-35%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 975 гривен (-25%)
- World War Z GOTY – 192 гривны (-70%)
- Star Wars: Squadrons – 720 гривен (-40%)
- Anno 1800 – 302 гривны (-67%)
- Borderlands 3 – 281 гривна (-67%)
- Maneater – 342 гривны (-40%)
- Red Dead Redemption 2 – 603 гривны (-33%)
- SnowRunner – 330 гривен (-40%)
- Mortal Shell – 468 гривен (-10%)
- A Total War Saga: TROY – 720 гривен (-10%)
Бесплатные игры
Также в Epic Games Store началась бесплатная раздача видеоигры MudRunner. Это автосимулятор, в котором игроки смогут проехаться по суровым бездорожьям. В игре на выбор есть 19 различных автомобилей, а также кооперативный режим на 4 игроков. Бесплатно получить MudRunner можно до 3 декабря по этой ссылке.
А уже с 3 по 10 декабря бесплатно можно будет получить известную инди-игру Cave Story+.
В магазине Epic Games Store можно получить бесплатно MudRunner / фотография с Epic Games Store
Epic Games StoreОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр. Магазин доступен в качестве вебсайта и через специальное приложение. В этом онлайн-магазине каждую неделю проводится бесплатная раздача видеоигр. Бесплатно уже можно было получить такие известные игры: GTA 5, Football Manager 2020, Civilization VI и многие другие.
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