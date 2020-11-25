Масштабная распродажа видеоигр началась в онлайн-магазине Steam. По сниженной цене можно приобрести большое количество игр.

В магазине Steam в честь Черной пятницы началась масштабная распродажа видеоигр. Различные игры можно приобрести со скидками до 90%.

Актуально Черная пятница 2020: в магазине Origin скидки до 90% на все видеоигры

В фирменном магазине Steam видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 1 декабря. На этой распродаже со скидками можно купить даже популярные новинки этой осени: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us или Hades.

Самые интересные предложения с распродажи в Steam в честь Черной пятницы:

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)

Grand Theft Auto V – 314 гривен (-50%)

The Sims 4 – 143 гривны (-88%)

Metro Exodus – 270 гривен (-60%)

Among Us – 79 гривен (-20%)

Hades – 263 гривны (-20%)

DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition – 1045 гривен (-35%)

Gears 5 – 119 гривен (-75%)

Destiny 2: Legendary Edition – 892 гривны (-15%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order – 719 гривен (-60%)

Sid Meier's Civilization VI – 131 гривна (-75%)

DEATH STRANDING – 899 гривен (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 151 гривна (-67%)

F1 2020 – 349 гривен (-50%)

Kingdom Come: Deliverance – 189 гривен (-50%)

Resident Evil 3 – 494 гривны (-67%)

Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)

Middle-earth: Shadow of War – 105 гривен (-80%)

Dragon Age Inquisition – 359 гривен (-70%)

We Happy Few – 199 гривен (-85%)

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 236 гривен (-50%)

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Phasmophobia – 197 гривен (-10%)

Subnautica – 213 гривен (-35%)

Hearts of Iron IV – 119 гривен (-75%)

Raft – 186 гривен (-33%)

Titanfall 2 – 263 гривны (-67%)

theHunter: Call of the Wild – 83 гривны (-67%)

Популярную игру Fall Guys: Ultimate Knockout уже можно приобрести со скидкой в 20% / фотография с портала PC Gamer