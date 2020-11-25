Черная пятница 2020: в Steam началась главная распродажа этой осени, скидки до 90%
Масштабная распродажа видеоигр началась в онлайн-магазине Steam. По сниженной цене можно приобрести большое количество игр.
В магазине Steam в честь Черной пятницы началась масштабная распродажа видеоигр. Различные игры можно приобрести со скидками до 90%.
Актуально Черная пятница 2020: в магазине Origin скидки до 90% на все видеоигры
В фирменном магазине Steam видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 1 декабря. На этой распродаже со скидками можно купить даже популярные новинки этой осени: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us или Hades.
Самые интересные предложения с распродажи в Steam в честь Черной пятницы:
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)
- Grand Theft Auto V – 314 гривен (-50%)
- The Sims 4 – 143 гривны (-88%)
- Metro Exodus – 270 гривен (-60%)
- Among Us – 79 гривен (-20%)
- Hades – 263 гривны (-20%)
- DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)
- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition – 1045 гривен (-35%)
- Gears 5 – 119 гривен (-75%)
- Destiny 2: Legendary Edition – 892 гривны (-15%)
- STAR WARS Jedi: Fallen Order – 719 гривен (-60%)
- Sid Meier's Civilization VI – 131 гривна (-75%)
- DEATH STRANDING – 899 гривен (-50%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 151 гривна (-67%)
- F1 2020 – 349 гривен (-50%)
- Kingdom Come: Deliverance – 189 гривен (-50%)
- Resident Evil 3 – 494 гривны (-67%)
- Far Cry 5 – 183 гривны (-80%)
- Middle-earth: Shadow of War – 105 гривен (-80%)
- Dragon Age Inquisition – 359 гривен (-70%)
- We Happy Few – 199 гривен (-85%)
- PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 236 гривен (-50%)
- Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)
- Phasmophobia – 197 гривен (-10%)
- Subnautica – 213 гривен (-35%)
- Hearts of Iron IV – 119 гривен (-75%)
- Raft – 186 гривен (-33%)
- Titanfall 2 – 263 гривны (-67%)
- theHunter: Call of the Wild – 83 гривны (-67%)
Популярную игру Fall Guys: Ultimate Knockout уже можно приобрести со скидкой в 20% / фотография с портала PC Gamer
SteamОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ, который был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam обеспечивает установку и обновление видеоигр, облачные сохранения и текстовую или голосовую связь между пользователями.
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