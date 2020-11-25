Чорна п'ятниця 2020: у Steam розпочався головний розпродаж цієї осені, знижки до 90%
Масштабний розпродаж відеоігор розпочався в онлайн-магазині Steam. За зниженою ціною можна придбати чималу кількість ігор.
У магазині Steam на честь Чорної пятниці розпочався масштабний розпродаж відеоігор. Різноманітні ігри можна придбати зі знижками до 90%.
Актуально Чорна п'ятниця 2020: у крамниці Origin знижки до 90% на всі відеоігри
У фірмовій крамниці Steam відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 1 грудня. На цьому розпродажі зі знижками можна купити навіть популярні новинки цієї осені: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us чи Hades.
Найцікавіші пропозиції з розпродажу у Steam на честь Чорної пятниці:
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривні (-20%)
- Grand Theft Auto V – 314 гривень (-50%)
- The Sims 4 – 143 гривні (-88%)
- Metro Exodus – 270 гривень (-60%)
- Among Us – 79 гривень (-20%)
- Hades – 263 гривні (-20%)
- DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)
- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition – 1045 гривень (-35%)
- Gears 5 – 119 гривень (-75%)
- Destiny 2: Legendary Edition – 892 гривні (-15%)
- STAR WARS Jedi: Fallen Order – 719 гривень (-60%)
- Sid Meier's Civilization VI – 131 гривня (-75%)
- DEATH STRANDING – 899 гривень (-50%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 151 гривня (-67%)
- F1 2020 – 349 гривень (-50%)
- Kingdom Come: Deliverance – 189 гривень (-50%)
- Resident Evil 3 – 494 гривні (-67%)
- Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)
- Middle-earth: Shadow of War – 105 гривень (-80%)
- Dragon Age Inquisition – 359 гривень (-70%)
- We Happy Few – 199 гривень (-85%)
- PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 236 гривень (-50%)
- Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)
- Phasmophobia – 197 гривень (-10%)
- Subnautica – 213 гривень (-35%)
- Hearts of Iron IV – 119 гривень (-75%)
- Raft – 186 гривень (-33%)
- Titanfall 2 – 263 гривні (-67%)
- theHunter: Call of the Wild – 83 гривні (-67%)
Популярну гру Fall Guys: Ultimate Knockout вже можна придбати зі знижкою у 20% / світлина з порталу PC Gamer
SteamОнлайн-сервіс цифрового розповсюдження відеоігор та програм, який був розроблений та підтримується компанією Valve. Steam забезпечує встановлення та оновлення відеоігор, хмарні збереження та текстовий чи голосовий зв'язок між користувачами.
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