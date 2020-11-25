Масштабний розпродаж відеоігор розпочався в онлайн-магазині Steam. За зниженою ціною можна придбати чималу кількість ігор.

У магазині Steam на честь Чорної пятниці розпочався масштабний розпродаж відеоігор. Різноманітні ігри можна придбати зі знижками до 90%.

Актуально Чорна п'ятниця 2020: у крамниці Origin знижки до 90% на всі відеоігри

У фірмовій крамниці Steam відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 1 грудня. На цьому розпродажі зі знижками можна купити навіть популярні новинки цієї осені: Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us чи Hades.

Найцікавіші пропозиції з розпродажу у Steam на честь Чорної пятниці:

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривні (-20%)

Grand Theft Auto V – 314 гривень (-50%)

The Sims 4 – 143 гривні (-88%)

Metro Exodus – 270 гривень (-60%)

Among Us – 79 гривень (-20%)

Hades – 263 гривні (-20%)

DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition – 1045 гривень (-35%)

Gears 5 – 119 гривень (-75%)

Destiny 2: Legendary Edition – 892 гривні (-15%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order – 719 гривень (-60%)

Sid Meier's Civilization VI – 131 гривня (-75%)

DEATH STRANDING – 899 гривень (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 151 гривня (-67%)

F1 2020 – 349 гривень (-50%)

Kingdom Come: Deliverance – 189 гривень (-50%)

Resident Evil 3 – 494 гривні (-67%)

Far Cry 5 – 183 гривні (-80%)

Middle-earth: Shadow of War – 105 гривень (-80%)

Dragon Age Inquisition – 359 гривень (-70%)

We Happy Few – 199 гривень (-85%)

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS – 236 гривень (-50%)

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Phasmophobia – 197 гривень (-10%)

Subnautica – 213 гривень (-35%)

Hearts of Iron IV – 119 гривень (-75%)

Raft – 186 гривень (-33%)

Titanfall 2 – 263 гривні (-67%)

theHunter: Call of the Wild – 83 гривні (-67%)

Популярну гру Fall Guys: Ultimate Knockout вже можна придбати зі знижкою у 20% / світлина з порталу PC Gamer