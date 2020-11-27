Стратегии – один из древнейших игровых жанров, благодаря которому мы постоянно находимся в круговороте карт, военных конфликтов и возведения зданий, и все это почти с первых дней существования видеоигр. Основной платформой стратегий является PC, потому что согласитесь, трудно представить управление сотней юнитов с помощью геймпада. О 10 лучших стратегиях последней декады – в материале.

Стратегии – один из самых разнообразных жанров видеоигр, удовлетворяющий всех желающих – от людей, которых в первую очередь интересует военная тактика или построение идеального города-мечты к людям, которые просто хотят развлечься и увидеть как Ганди уничтожает Монтесуму с помощью ядерного оружия или съесть Папу Римского. Декада подходит к концу, поэтому Games24 предлагает вспомнить лучшие видеоигры в жанре стратегии, выпущеные в течение последнего десятилетия, а поможет в этом рейтинг сайта metacritic.

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DESPERADOS III

Постер игры Desperados III / изображение с gamepitt

Дата выпуска: 16 июня 2020

16 июня 2020 Разработчик: Mimimi Games

Mimimi Games Рейтинг критиков: 86

86 Рейтинг игроков: 8.2

Desperados III – это тактическая видео игра в режиме реального времени. В ней представлено пять игровых персонажей, каждый из которых имеет доступ к уникальному оружию и способностям. Игроки могут выполнять миссии, не убивая никого, просто вырубая и связывая врагов. Тела недееспособных противников нужно спрятать, иначе другие враги, которые патрулируют территорию, обнаружат их и поднимут тревогу, которая вызовет подмогу. Также имеется режим "Showdown" во время которого игроки могут спланировать действия всех пяти персонажей, которые они исполнят одновременно сразу после нажатия определенной кнопки.

Обзор игры Desperados III

Основной главный герой – Джон Купер, охотится за преступником по имени Фрэнк. Поиски заставляют его объединиться со сбежавшей с собственной свадьбы невестой по имени Кейт, скрытным наемным убийцей Доком МакКоем, траппером-великаном Гектором и Изабель – загадочной леди из Нового Орлеана. В поисках искупления Купер вместе с бандой побывает в мелких городках, на болотах и реках, чтобы в конце концов дойти до драматической схватки с Фрэнком, достойной стать одной из легенд Дикого Запада.

EUROPA UNIVERSALIS IV

Постер игры Europa Universalis IV / изображение с reddit

Дата выпуска: 13 августа 2013

13 августа 2013 Разработчик: Paradox Interactive

Paradox Interactive Рейтинг критиков: 87

87 Рейтинг игроков: 8.7

Игра представляет собой интерактивную карту Земли, разделенную на провинции, которые контролируются той или иной нацией. Каждая из этих провинций вносит свой вклад в государство воздействуя как положительно, так и отрицательно, поскольку провинции могут одновременно и предоставлять ресурсы (деньги, торговое влияние, рекруты, моряки и т. п.), и служить источником волнений и восстаний.

Игрок выбирает под свое управление страну, именно государство, а не правителя или династию. Во главе страны ему подвластны дипломатия, религия (для каждой из которых существует своя особая система), торговля, управление, исследования новых технологий, открытие новых земель (в том числе Северной Америки, Южной Америки, Африки и Австралии) и конечно же военные действия.

Обзор игры Europa Universalis IV

Каждое государство является неповторимым, то есть у каждого из них есть свои национальные идеи, задачи и миссии, династия правителей. Неповторимая история и уникальная cистема динамических событий делают игру насыщенной. Четкой цели в игры нет – ее ставит сам игрок.

RIMWORLD

Постер игры Rimworld / изображение с kickstarter

Дата выпуска: 17 октября 2018

17 октября 2018 Разработчик: Ludeon Studios

Ludeon Studios Рейтинг критиков: 87

87 Рейтинг игроков: 8.9

На старте игры RimWorld предлагает процедурно сгенерировать игровой мир, который представляет собой планету, поверхность которой является шестиугольной картой, где расположены материки, океаны, острова, реки, поселения и другие объекты. Игрок выбирает место (одну клетку), где начнутся игровые события. Также можно выбрать один из игровых сценариев (аварийная посадка, потерянное племя и другие), которые определяют начальные условия. Например, после аварийной посадки выживают три персонажа, а по территории разбросаны обломки корабля.

Выбранное место определяет климатические условия и множество объектов, которые могут находиться поблизости. Если это равнина или лес, то будет более мягкий климат по сравнению с пустынями и тундрой, и таким образом поселенцам будет проще защищаться от холода или уберечься от жары. Выбранное место может находиться рядом c поселениями жителей планеты, на дорогах, у океана и так далее.

Трейлер игры RimWorld

Поселенцы характеризуются различными навыками и способностями: дальний и ближний бой, строительство, медицина и другие. В RimWorld в начале игры и в дальнейшем важны отношения персонажей. Например, поселенцы могут оказаться родственниками, и это положительно скажется на их настроении или способности что-либо делать, а если два персонажа вместе работают в пещере, то они могут с большей вероятностью подружиться. Между поселенцами разного пола могут начаться личные отношения, что непосредственным образом отражается на игровом процессе.

Боевая система включает в себя ближний и дальний бой, для каждого из которых есть разные навыки и оружие. Сама система упрощена – игрок может давать персонажам предметы указывать цели для атаки, но персонаж определяет сам большинство действий: выбор укрытия, момент выстрела и тому подобное.

Цель игры – построить в предоставленных условиях колонию и выжить для того, чтобы построить корабль и улететь, закончив таким образом игру.

XCOM: ENEMY UNKNOWN

Постер игры XCOM: Enemy Unknown / изображение с playground

Дата выпуска: 8 октября 2012

8 октября 2012 Разработчик: Firaxis Games

Firaxis Games Рейтинг критиков: 89

89 Рейтинг игроков: 8.2

Игрок управляет вымышленным международным проектом XCOM, занимающимся защитой Земли от инопланетян. Проект поддерживается 16-ю странами, от имени совета которых говорит спикер. Он дает игроку указания и советы и ежемесячно предоставляет отчет о результатах обороны. В зависимости от того как успешно игрок поддерживает страны-участницы, зависит ход борьбы с инопланетянами. Для успеха нужно развивать базу проекта, уничтожать вражеские силы в пошаговых боях и беспокоиться об оснащении бойцов.

Геймплейный трейлер игры XCOM: Enemy Unknown

В течение вторжения пришельцев на Земле растет уровень паники, но также он уменьшается от успешных действий игрока. Если в конце месяца в стране-участнице XCOM высокий уровень паники, она с большой вероятностью покинет проект. Когда более восьми стран покидает проект, пришельцы берут XCOM под свой контроль, что означает поражение. Загипнотизированый спикер объявляет конфликт "недоразумением" и сдает планету захватчикам.

TOTAL WAR: SHOGUN 2

Постер игры Total War: Shogun 2 / изображение с playground

Дата выпуска: 15 марта 2011

15 марта 2011 Разработчик: Creative Assembly

Creative Assembly Рейтинг критиков: 90

90 Рейтинг игроков: 8.4

В игре сочетаются режимы пошаговой стратегии и тактики в реальном времени. Управление государством происходит на стратегической карте в пошаговом режиме. Игрок занимается исследованиями, разведкой, экономикой, религией и другими важными вопросами государства. Морские и сухопутные сражения происходят в реальном времени.

Бой в игре Total War: Shogun 2

Действие игры происходит на трех из четырех крупнейших японских островов: Хонсю, Кюсю и Сикоку, а временные рамки охватывают период окончания Сэнгоку. В качестве дайме – лидера одного из враждующих группировок – игрок должен вести боевые действия, заниматься экономической политикой и вести дипломатическую игру, чтобы добиться главной цели игры: объединение феодальной Японии в единое государство под властью клана игрока.

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INTO THE BREACH

Постер игры Into the Breach / изображение с gog.com

Дата выпуска: 27 февраля 2018

27 февраля 2018 Разработчик: Subset Games

Subset Games Рейтинг критиков: 90

90 Рейтинг игроков: 7.8

Игрок управляет отрядом огромных боевых машин (мехов), защищающих Землю от нашествия гигантских монстров (кайдзю). Геймплей игры строится на путешествии в альтернативные временные линии и состоит в последовательном освобождении ключевых островов от агрессивной расы, которая стремится уничтожить остатки человечества на планете Земля. Острова расположены в разных климатических зонах, что влияет на тактику ведения боевых действий.

Обзор игры Into the Breach

Битва за каждый остров состоит из серии пошаговых сражений на ландшафтных картах 8 × 8, подобных шахматным доскам. В бою необходимо продержаться 5 ходов, не допустив при этом уничтожения гражданских зданий (электростанций, жилых комплексов, лабораторий и др.), которые генерируют энергию для поддержки силовой сети (Power Grid), в результате действия которой пилоты мехов остаются в рамках данной временной линии.

В случае нарушения работы Power Grid битва за человечество в этой временной линии будет считаться проигранной, а пилотов отбросит назад в будущее, где можно снова попытаться спасти человечество в альтернативной временной линии. Побеждая на картах, игрок накапливает баллы репутации. После освобождения острова их можно обменять на новое оружие, оборудование, найм новых пилотов. Пилоты, в свою очередь, в боях приобретают опыт при уничтожении врагов, давая в результате различные бонусы как своим машинам, так и всей группе.

Уничтожив логово расы Vek один из пилотов может переместиться в новую временную линию, чтобы попытаться спасти человечество уже там, по сути это делает игру бесконечной.

SID MEIER'S CIVILIZATION V

Постер игры Sid Meier's Civilization V / изображение с geoffknorr

Дата выпуска: 21 сентября 2010

21 сентября 2010 Разработчик: Firaxis Games

Firaxis Games Рейтинг критиков: 90

90 Рейтинг игроков: 8.0

Civilization V – это пошаговая стратегическая игра, где игрок представляет лидера определенной нации или этнической группы ("цивилизации") и должен управлять ее ростом в течение тысяч лет. Игра начинается с основания небольшого поселения доисторической эпохи, которое под заботливым наблюдением, может развиться до футуристического мегаполиса.

Геймплейний трейлер игры Civilization V

Игрок получает в руководство подразделения, представляющие гражданские и военные силы. Гражданские подразделения могут быть направлены на поиск новых городов, строительство, добычу ресурсов и распространение религии, тогда как военные подразделения могут идти в бой, чтобы завладеть территориями других цивилизаций. Игрок контролирует производство в своих городах, чтобы получать новые боевые единицы и здания, занимается дипломатией с другими цивилизациями в игре и руководит ростом цивилизации в области технологий, культуры, продовольственного обеспечения и экономики.

Игрок заканчивает игру, когда выполняется одно из условий победы. Условия победы включают захват всего мира силой, убеждения других цивилизаций признать игрока лидером с помощью дипломатии, приобретение влияния на все цивилизации благодаря туризму, победу в космической гонке или же просто выигрыш по очкам после установленного количества ходов.

CRUSADER KINGS III

Постер игры Crusader Kings III / изображение з Steam

Дата выпуска: 1 сентября 2020

1 сентября 2020 Разработчик: Paradox Interactive

Paradox Interactive Рейтинг критиков: 91

91 Рейтинг игроков: 8.4

Crusader Kings III является наследником грандиозных исторических стратегий и предлагает множество новых способов обеспечить успех вашего королевского рода. В игре вы берете на себя управление определенной династией и ведете ее к господству в мире, регионе или просто процветанию в действующих территориальных границах, на ваше усмотрение. Очень интересной особенностью игры является то, что каждый персонаж имеет собственные характеристики от которых зависит успех его правления.

Наращивайте военную мощь, образуйте династические браки, плетите интриги, принимайте законы, устраивайте покушения на врагов и старайтесь пережить их попытки убить вас. Crusader Kings III по настоящему дает вам почувствовать себя во главе могущественного средневекового государства.

Геймплейное видео игры Crusader Kings III

STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY

Постер игры Star Craft II: Wings of Liberty / изображение с kanobu

Дата выпуска: 27 июля 2010

27 июля 2010 Разработчик: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Рейтинг критиков: 93

93 Рейтинг игроков: 8.3

Как и в предыдущей части игры, основной акцент делается на добычу ресурсов и многочисленные битвы. Приобретая ресурсы, игрок получает средства для возведения зданий, которые могут производить боевые единицы и улучшать их. Главное назначение юнитов – добыча ресурсов и уничтожение противника. Любой юнит имеет как сильные, так и слабые стороны.

Цель игрока – уничтожить все здания врага (но необязательно все боевые единицы). Для этого в вашем распоряжении многочисленные наземные и воздушные войска. Последних в StarCraft II немало и каждый их тип по своему уникален.

Геймплейный трейлер игры Star Craft II: Wings of Liberty

Сюжет кампании напоминает классические образцы космического вестерна. Игрок берет под управление некоего космического ковбоя Джима Рейнора, которому приходится спасать вселенную от угрозы уничтожения. Следует сказать, что интересный сюжет в стратегиях – редкость, и на этом фоне Star Craft II: Wings of Liberty качественно отличается от конкурентов. Однако наибольшую популярность игре принес мегапопулярный многопользовательский режим.

FACTORIO

Постер игры Factorio / изображение с factorio.com

Дата выпуска: 14 августа 2020

14 августа 2020 Разработчик: Wube Software LTD

Wube Software LTD Рейтинг критиков: 94

94 Рейтинг игроков: 9.4

Factorio выполнена в жанре изометрического экономического симулятора и стратегии в реальном времени. Игрок управляет одним персонажем, который исследует поверхность неизведанной планеты, богатой на различные ресурсы. Персонаж может добывать их вручную с помощью инструментов, но более эффективный способ – построение добывающих устройств. Аналогичная ситуация с обработкой сырья и всеми последующими этапами производства.

Итак, основой игрового процесса является создание крупных производственных цепочек и повсеместная автоматизация. Необходимо тщательно планировать структуру своей фабрики, балансировать потребление и выпуск компонентов. Так как месторождения ресурсов израсходуются, необходимо осваивать более отдаленные участки карты. Для доставки сырья нужно построить железнодорожную сеть – еще один важный элемент игры.

Трейлер игры Factorio

Загрязнения, распространяемое фабрикой, беспокоит жителей планеты. Они собираются в группы и атакуют источник загрязнения. Для защиты от них необходимо строить каменные стены, автоматические турели, мины и так далее. Игрок может попытаться уничтожить их логово (одно из многих) с помощью большого арсенала вооружения, вплоть до танков и тяжелой артиллерии.

Условной целью игры является запуск ракеты в космос, однако если охота игру можно продолжать и после этого.