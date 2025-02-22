Поки увесь геймерський світ затамував подих в очікуванні бодай якихось новин про GTA 6, в Малайзії вже відкрили можливість попереднього замовлення гри, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Хитрий задум продавців

Реліз довгоочікуваного продовження легендарної серії відеоігор від Rockstar все ще заплановано на осінь 2025 року, але Rockstar продовжують зберігати тишу щодо проєкту.

Разом з тим, з'ясувалося, що охочі геймери вже можуть передзамовити гру, попри відсутність офіційного оголошення про старт продажів. Щоправда, для цього треба мешкати в Малайзії.

На порталі Reddit користувач prettyboylee повідомив, що місцева мережа магазинів Gamers Hideout вже пропонує таку опцію.

Геймер доповнив допис фото, де на вітрині можна побачити фейкову коробку з GTA 6. Хоча всередині немає гри, заплативши депозит у розмірі близько 3 доларів США відвідувачі можуть зробити передзамовлення на GTA 6.

Детальніше дізнатися про умови цієї "угоди", а також і зробити замовлення, можна на сайті Gamers Hideout. Виявляється, що ця система по суті дозволяє гравцям попередньо замовити попереднє замовлення, гарантувавши собі отримання фізичної копії гри.

Після того, як Rockstar офіційно оголосить ціну на GTA 6, замовників попросять оплатити повну суму та забронюють за ними омріяний диск.

Хоча ця ініціатива виглядає доволі кумедною, вона все ж може застрахувати геймерів, охочих отримати саме фізичну копію гри, від її можливого дефіциту.