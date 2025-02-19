Давно забута GTA 3 все ще має секрети

Чи пам'ятаєте ви свій стиль гри в GTA? Ви намагалися їздити обережно, не порушуючи правил, чи ігнорувати все й просто чавили NPC, які траплялися на шляху? А чи збивали ви коли-небудь світлофори? Якщо так, то, ймовірно, також помічали, що ігрова "масовка" – пішоходи та інші машини – чекатиме на перехрестях, навіть якщо світлофори були повалені. Колишній розробник Rockstar Оббе Вермейдж пояснив на своїй сторінці в соцмережі X, чому так відбувалося, повідомляє 24 Канал.

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У GTA 3 світлофори циклічно проходять через 3 стани: Північ/Південь, Схід/Захід, Пішоходи. Орієнтація моделі світлофора визначає його цикл. При запуску мій код зберігав цикл у вузлах дороги. Ось чому, навіть якщо світлофор був перекинутий, машини все одно підкорялися,

– пише Вермейдж.

Тобто фактично він говорить, що правила поведінки машин і пішоходів були прописані не в самих світлофорах, а у цих "вузлах дороги". Тому коли ви знищуєте стовп світлофора, ніхто в грі про це не знає.

Вермейдж додає, що ця закономірність усе ще працювала в GTA 4.

Він також каже, що хотів, щоб гравці отримували одну зірку розшуку за проїзд на червоне світло. Однак це не подобалося нікому в команді розробників, тому цю механіку довелося прибрати, хоча це й могло підняти реалістичність процесу.

З іншого боку, ви б постійно перебували в розшуку, оскільки слідкувати за світлофорами в грі було важко. Поліцейські переслідування швидко наростають, тож у вас практично завжди стрілятимуть лише за те, що ви намагаєтесь пересуватися мапою.