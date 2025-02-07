Коли вийде GTA 6

Розмови, які ведуться останнім часом у мережі, свідчать, що аудиторія фанатів переконана у майбутньому перенесенні гри. Багато хто вважає, що відсутність оновлень та нових тизерів свідчить про не дуже позитивну ситуацію в розробці проєкту. Однак розробники кажуть, що, попри відсутність нового трейлера, гра вийде у 2025 році. Вони обіцяють, що станеться це восени, як і було обіцяно раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Take-Two.

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Забігаючи вперед, цей календарний рік виглядає одним із найсильніших за всю історію Take-Two, оскільки ми плануємо запустити Grand Theft Auto VI восени,

– сказано в звіті.

Нагадаємо, перший і єдиний трейлер GTA 6 вийшов ще 5 грудня 2023 року. З того часу розробники лише робили ті чи інші заяви журналістам, давали коментарі на різноманітних фестивалях та в інтерв'ю. Але ми більше не отримали ні нового трейлера, ні кадрів з гри, ні тим більше демонстрації ґеймплею.

Як зазначають джерела, це найдовший проміжок часу між трейлерами для ігор Rockstar Games.

Перший трейлер побив кілька рекордів YouTube, серед яких "Найпопулярніший відеореліз гри на YouTube за 24 години", "Найпопулярніше відео на YouTube за 24 години" та "Найвподобаніший трейлер відеоігри на YouTube за 24 години". Тому розробникам немає причин хвилюватися, що ця перерва негативно вплине на очікування гри чи зменшить її популярність.

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