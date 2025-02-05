Нові рекорди

Red Dead Redemption 2 вийшла ще у 2018 році, але все ще лишається вкрай популярною. Про неї досі говорять у соцмережах, стрімлять у прямому ефірі, знаходять нові великодки та приховані секрети. Не дивно, що час від часу вона переживає сплески та падіння активності. Черговий такий підйом триває саме зараз. Попередній рекорд становив 77 655, і він був побитий ще у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Тепер гра спочатку досягла 86 717 гравців у Steam, а потім досягла 99 993 одночасних гравців. Сталося це у середині дня 2 лютого. На момент написання цього матеріалу в Red Dead Redemption 2 грало 83 686 людини і гра продовжує просідати.

Звісно, гра навіть не наближається до хіта Rockstar 2013 року, GTA V, який майже десять років тому сягнув піку в 364 548 гравців і за останні 24 години зібрав понад 200 000 гравців.

Але чому ж Red Dead Redemption 2 встановлює нові рекорди за кількістю гравців у Steam саме зараз? Причина у знижках. Хіт Rockstar отримав величезну 80% знижку, що знизило її ціну до 299 гривень. Придбати Red Dead Redemption 2 за такою ціною — абсолютна знахідка, адже зазвичай гра коштує 1499 гривень.

Це не єдина гра, яку зараз можна придбати за знижками, адже розпродаж у Steam від Rockstar Games пропонує зараз знижені ціни й на інші проєкти, зокрема GTA у різних версіях та Bully.