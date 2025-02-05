Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступною на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S. Разом із релізом розробники представили насичений геймплейний трейлер, що підкреслює ключові особливості гри, повідомляє 24 Канал.
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Уже через три години після виходу Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд першої частини за піковою кількістю гравців у Steam. Якщо у Kingdom Come: Deliverance (2018) цей показник сягав 96 тисяч осіб, то в сиквелі він уже досяг 156 тисяч.
Перші відгуки користувачів у Steam є "дуже позитивними" – наразі рейтинг гри складає 92%. Гравці хвалять оптимізацію та загальну якість проєкту.
Події Kingdom Come: Deliverance 2 розгортаються у Богемії XV століття, охопленій громадянською війною. Головний герой – Індржих зі Скалиці, знайомий гравцям з першої частини, який продовжує свою історію помсти за загибель близьких.
Розробники обіцяють:
- Величезний відкритий світ
- Розширену систему репутації
- Аутентичну бойову механіку
- Широкі можливості розвитку персонажа
- Текстовий переклад російською мовою
- Відсутність Denuvo
- Розширену підтримку після релізу
Релізний трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
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Таким чином, Kingdom Come: Deliverance 2 не тільки перевершила першу частину, а й стала одним із головних ігрових релізів початку 2025 року.