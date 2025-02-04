Kingdom Come: Deliverance 2 починається відразу з того місця, де зупинилася перша гра. Сигізмунд узурпував трон у свого брата Вацлава, і після того, як його війська знищили село Генрі та вбили його батьків, наш головний герой вирішує помститися. Перша гра закінчилася тим, що Генрі та його найкращий друг, сер Ганс, пішли, щоб отримати підтримку Отто фон Бергова проти Сигізмунда. Прямуючи до свого місця призначення, ви потрапляєте в засідку, втративши все своє спорядження та деякі навички. Але, на щастя, ви не забудете все, чому навчились у попередній частині. Хоча вам доведеться здобувати спорядження заново, ваш попередній прогрес у досвіді й навичках буде здебільшого збережено, пише 24 Канал.

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Видання Dexerto про Kingdom Come: Deliverance 2

Журналіст Dexerto Ліам Маккей використовує формулювання "ідеальна середньовічна пісочниця", коли говорить про другу частину гри.

Ви справді зможете робити все, що забажаєте – працювати в кузні, програвати всі гроші, граючи в таверні, допомагати або тероризувати місцевих жителів, бути вершиною лицарської чесноти чи п’яним дурнем – вибір за вами,

– пише Маккей.

Гра у відкритому світі демонструє рівень, який "ви не часто зустрінете в RPG". Тут не буде жорстких рамок: "Це не так просто, як вибір діалогу, який відправляє вас по одному шляху і блокує інший. Усі ваші ігрові рішення мають значення, що може призвести як до смішних, так і до жахливих ситуацій", – додає автор.

Є основний квест, в якому вам потрібно вирішити кілька справ перед тим, як виїхати вранці. Перед цим можна познайомитися з місцевими вельможами чи зустрітися з жінкою. Але раптом виявляється, що Генрі ледь не проспав усі дедлайни й тепер поспіхом мусить зробити всю роботу, яку відкладав.

Як основна історія, так і побічні квести дають безліч варіантів, тому потрібно обирати з розумом, адже є кілька кінцівок, які визначаються рішеннями, які ви приймаєте.

Ліам Маккей також каже, що "середньовіччя ще ніколи не виглядало краще". Він хвалить локації з "глибокими побічними завданнями та чудовими краєвидами".

Музика Яна Валти знову бездоганна, майстерно доповнюючи спокійну сільську місцевість і небезпеки бою. KCD2 досягає свого апогею, коли ви досягаєте області Куттенберг – величезної, красивої та насиченої активностями і побічними завданнями,

– каже автор статті.

Він додає, що Куттенбург – це "диво". Головне місто гри величезне, яскраве, жваве та різноманітне. У першій грі вражало те, що в селах і містечках було відчуття, ніби ви відвідуєте справжнє історичне місце, а не місце, створене для відеогри, і Куттенбург п'ятнадцятого століття є ідеальним прикладом цього.



Куттенбург – центральне й найкраще місто в грі / Фото Warhorse Studios/Deep Silver

Нарешті, Маккей зазначає, що це "епічна історія", що показує жахи війни. Поки Генрі продовжує свої пошуки помсти, довкола стає все більш похмуро. Це не завжди середньовічні розваги, бо головна історія продовжує досліджувати наслідки помсти й страждання простого народу, "коли вищі лорди грають у свою гру престолів".

Історія виграє від того, що Генрі отримує більше свободи дій. У першій грі його майже затягли за собою, а сюжетна лінія залишалася невирішеною, але тут він отримує шанс помститися.

З новими регіонами та новим складом персонажів історія досліджує неоднозначність поняття "добро" на війні. Бути на "правильному" боці не означає бути хорошою людиною, а з погляду ігрового процесу, вибір "хорошого" варіанту часто є палицею з двома кінцями. Хоча битви епічні, це, звичайно, не прославляє середньовічну війну,

– йдеться у рецензії.

Але гра примітна не лише основною історією, а й побічними квестами. Маккей каже, що побічні завдання – це "ваша середньовічна пісочниця". На його думку, ці завдання "набагато більш насичені, ніж прості квести, якими грішать інші рольові ігри".

На проходження основної кампанії знадобилося більш ніж 80 годин гри, але це далеко не все, що є в Kingdom Come: Deliverance 2.



Бій у грі нелегкий / Фото Warhorse Studios/Deep Silver

Ліам Маккей також згадав про бойову систему. Він каже, що бої у Kingdom Come: Deliverance 2 є досить важкими.

Якщо ви думаєте, що будете прориватися крізь групи бандитів з блискучими лічильниками та смертоносними здібностями, то ви будете розчаровані. Вороги атакуватимуть за першої-ліпшої нагоди, рубаючи вас усіма видами середньовічної зброї — мечами, сокирами та булавами, тож група селян може бути більш смертоносною, ніж повністю закутий у лати лицар,

– каже автор.

На початку ви зможете досить легко перемогти в поєдинку сам на сам, але майже неможливо буде впоратися з трьома чи більше супротивниками. Проте коли ви доберетеся до Куттенберга й матимете комплект непоганої броні, то знову станете "практично ходячим танком". Це, на думку автора, чудово показує хорошу систему прогресу, де ви не протримаєтесь і секунди, якщо підете в бій без шолома, в обшарпаному одязі, голодний і поранений. Але в міру того, як ви покращуєте свою броню та навички, битви в грі стають швидшими, гнучкішими та легшими.

Загалом відгук Dexerto стверджує, що у продовженні буде трохи легше грати, ніж у першій частині. Вороги здаються менш агресивними, а менша кількість напрямків для атаки та захисту робить процес простішим.

Яку оцінку поставило Dexerto

Остаточна оцінка від Ліама Маккея – 5/5. Він хвалить чудову історію, відкритий світ, квести й безліч активностей, кращу механіку бою, та головне – більше ніяких проблем з продуктивністю, оскільки гра добре відшліфована перед релізом.



Поїздки на конях також на місці / Фото Warhorse Studios/Deep Silver

Що пише IGN

Видання IGN було трохи менш прихильним до проєкту, але також із позитивного відзначило пропрацьований відкритий світ, цікавий сюжет і численні додаткові пригоди на шляху до головної мети, які "спонукають до роздумів". Гра місцями дуже "кінематогрфічна", пишуть оглядачі.

Відзначають також "чудовий ближній бій, до якого The Elder Scrolls ніколи не наближалася навіть на своєму піку".

Відгук GameSpot

На думку автора цієї рецензії, Kingdom Come: Deliverance 2 "усе ще спотикається в деяких аспектах зображення Богемії п'ятнадцятого століття", але "тінь, яка лежала над першою грою, здебільшого розвіялася".

Це значно покращене продовження у всіх інших сферах, з кращими боями, дизайном квестів і без жодних технічних проблем, які переслідували оригінал,

– йдеться у відгуку.

Хоча відзначають дещо повільний і часом нудний підхід, все ж це захоплива рольова гра з відкритим світом, яка "насолоджується свободою дій гравця і наслідками ваших вчинків".

Дивіться трейлер Kingdom Come: Deliverance 2: відео

Digital Trends

Журналіст Джейсон Родрігес звертає увагу на особливий момент, який невластивий іншим іграм: значно краще занурення в реалізм і менше компромісів та умовностей. Ось, що він пише:

"Розгалужені варіанти діалогу та система репутації створюють захоплюючі моменти. У певні моменти мені дають можливість відповісти, використовуючи ключові принципи Переконання, Примусу, Домінування та інші. Це не просто визначається рудиментарною системою балів, які я отримую від підвищення рівня навичок та привілеїв. Скоріше, це залежить від кількох факторів, таких як моє становище в суспільстві і навіть бруд чи кров на моєму одязі. Зрештою, ви навряд чи переконаєте купців, що належите до знаті, якщо виглядатимете як бродяга, так само, як і не зможете залякати варту, якщо виглядатимете як повний нікчема".

Це вельми оригінальне рішення розробників. В інших іграх ви можете вдягти навіть лахміття, зняте з найслабшого розбійника, але завдяки прокачаним навичкам переконання видаєте себе на короля, оскільки ваш зовнішній вигляд і спорядження грає лише дизайнерську роль, щоб тішити око самого гравця. Але при цьому контексти гри цього не враховують. Тут же все навпаки.

The Gamer

Kingdom Come: Deliverance 2 представляє колосальну, глибоку, красиву, майстерно розроблену гру. На думку автора огляду, це саме так гра, на яку чекали всі після Baldur's Gate 3.

Гра виконана на високому рівні, це великий технічний крок вперед, який розвиває її, виводячи за рамки основи на щось, що охоплює сучасну аудиторію, не втрачаючи при цьому своєї самобутності,

– йдеться в статті The Gamer.

Оригінальна гра "відштовхнула багатьох через її повільний темп, нудні аспекти та технічні недоліки". Сиквел значно перевершує її за технічним рівнем.

WindowsCentral

"Я був приємно здивований тим, наскільки досконалим вийшов сиквел: Warhorse спирається на все, що фанати любили в KCD, водночас виправляючи основні недоліки сюжету, бою та продуктивності. Захоплююча реактивність величезного відкритого світу, незліченна кількість різноманітних квестів, якими можна заповнити свій щоденник, захопливі, добре збалансовані бої, захоплююча історія та бездоганна презентація — тут є все, що може бажати фанат Kingdom Come, і навіть більше", – написав Брендан Лоурі, автор WindowsCentral, який назвав гру "ідеальним продовженням".