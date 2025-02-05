Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступной на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S. Вместе с релизом разработчики представили насыщенный геймплейный трейлер, подчеркивающий ключевые особенности игры, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Первые отзывы о Kingdom Come: Deliverance 2 называют игру "идеальным продолжением"

Уже через три часа после выхода Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд первой части по пиковому количеству игроков в Steam. Если у Kingdom Come: Deliverance (2018) этот показатель достигал 96 тысяч человек, то в сиквеле он уже достиг 156 тысяч.

Первые отзывы пользователей в Steam являются "очень положительные" – сейчас рейтинг игры составляет 92%. Игроки хвалят оптимизацию и общее качество проекта.

События Kingdom Come: Deliverance 2 разворачиваются в Богемии XV века, охваченной гражданской войной. Главный герой – Индржих из Скалицы, знакомый игрокам по первой части, который продолжает свою историю мести за гибель близких.

Разработчики обещают:

Огромный открытый мир

Расширенную систему репутации

Аутентичную боевую механику

Широкие возможности развития персонажа

Текстовый перевод на русском языке

Отсутствие Denuvo

Расширенную поддержку после релиза

Релизный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2

Смотрите также Геймерам понадобилось 44 года чтобы разгадать загадку легендарной игры Donkey Kong

Таким образом, Kingdom Come: Deliverance 2 не только превзошла первую часть, но и стала одним из главных игровых релизов начала 2025 года.