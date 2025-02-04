Более 4 десятилетий считалось, что на определенном этапе игры в Donkey Kong невозможно избежать проигрыша из-за бага, однако оказалось, что это не совсем так, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Удивительное открытие удивило сообщество

Оригинальная Donkey Kong состоит из четырех этапов, которые являются различными конфигурациями игрового окружения и имеют возрастающую сложность. Эти циклы отображаются в игре как уровни и когда вы добираетесь до пятого, сложность фактически достигает пика и игра входит в бесконечную цепь повторения.

Мастера Donkey Kong доходят до "максимального" 22 уровня, где их ждет баг, который делает невозможным дальнейшую игру и приводит к проигрышу путем окончания времени на таймере.

Еще в 2013 году преданные фанаты проекта выдвинули теорию, что этой ошибки можно избежать, использовав для этого так называемый "ladder glitch", но таймер все равно заканчивался слишком рано и геймерам не удавалось дойти до цели даже с различными сторонними средствами ПО.

И вот спидранер под ником Kosmic достиг нужного эффекта и впервые добрался до "нового" уровня классической игрушки, конечно, с помощью собственноручно созданного эмулятора TAS.

Видео с подробным объяснением – смотрите ролик

Оказалось, что после известного "экрана смерти" геймеров все эти годы ждали еще несколько итераций уровней, а также еще один баг таймера, который снова заканчивает игру и не обходится новоизобретенным способом.

К тому же по словам героя, подобный трюк в игре никогда не будет под силу игроку без необходимого ПО. Согласно оценке спидранера, такая возможность хотя и существует в теории, но составляет около 1 к 40 октильонам и то, если вы ну очень искусный игрок в Donkey Kong.