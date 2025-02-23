По информации "надежного" источника eXtas1s, действие The Elder Scrolls VI будет разворачиваться в провинциях Хаммерфелл и Хай-Рок, рассказывает 24 Канал, расположенных в северо-западной части Тамриэля.

А тем временем Фанат Bethesda вычислил дату релиза The Elder Scrolls 6

Кроме того, игра получит механику строительства кораблей и морских сражений, на что разработчиков вдохновил опыт работы над космической RPG Starfield.

Инсайдер также сообщил, что мир The Elder Scrolls VI будет включать:

12 или 13 крупных городов,

возможность исследовать морские и подводные просторы,

и посещать острова за пределами основного материка.

Ожидается возвращение драконов, новая система развития персонажа и более плавный игровой процесс по сравнению со Starfield. Кроме того, в игре будет реализовано строительство крепостей и поселений – это станет эволюцией аналогичной механики из Fallout 4.

Возможный анонс и аукцион

Относительно сроков выхода The Elder Scrolls VI, инсайдер не предоставил конкретной информации. Однако он намекнул, что игра может быть показана уже в июне, вместе со слухами о ремейке или ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion.

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Напомним, The Elder Scrolls VI была анонсирована на E3 2018 и находится в активной разработке в течение последних полутора лет. Тем временем Bethesda выставила на благотворительный аукцион возможность увековечить свое имя в игре – на данный момент ставка уже достигла 42,3 тысячи долларов.