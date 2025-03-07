Чого чекати

У вересні 2024 року, через рік після виходу Starfield, Bethesda опублікувала DLC Shattered Space, єдине на цей момент велике доповнення для гри. Воно не викликало великого захвату серед користувачів, лишивши декого з відчуттям порожнечі й обману. Однак це принаймні свідчило про те, що гра не мертва, її розвивають. Останнім часом ми нічого більше не чули про те, що буде далі. Але нове оголошення компанії в соцмережах зовсім трохи підіймає завісу таємничості, повідомляє 24 Канал.

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Команда наполегливо працювала, і хоча ми поки що не готові ділитися конкретними деталями, у нас заплановано багато цікавих речей для гри цього року, про які ми не можемо дочекатися, щоб розповісти, коли прийде час,

– йдеться в оголошенні.

Команда розробників додає, що завжди прислухається до відгуків гравців і бере їх близько до серця. Чи може це означати, що компанія врахує свої помилки й більше їх не припускатиметься, покаже тільки час.

На жаль, з цього оголошення неясно, коли нам слід чекати на якісь оновлення чи хоча б оголошення про майбутні релізи. Так само не ясно, що саме це буде. Bethesda цілком може готувати ще одне DLC.

Якщо освіжити в пам'яті попередні заяви розробників, то можна пригадати, що вони планували випускати по одному великому доповненню для Starfield щороку. Про Shattered Space ми дізналися дуже рано, і якщо слідкувати тій же логіці, то зараз ми вже повинні були б мати хоч якісь натяки на те, що чекає попереду.

З іншого боку, не буде дивним, якщо хтось припускав, що зі Starfield узагалі покінчено, оскільки гра, яку піарили так активно, що здавалося, ніби це буде найкращий в історії проєкт, не мала очікуваного успіху.