Чего ждать

В сентябре 2024 года, спустя год после выхода Starfield, Bethesda опубликовала DLC Shattered Space, единственное на данный момент крупное дополнение для игры. Оно не вызвало большого восторга среди пользователей, оставив некоторых с ощущением пустоты и обмана. Однако это по крайней мере свидетельствовало, что игра не мертва, ее развивают. В последнее время мы ничего больше не слышали о том, что будет дальше. Но новое объявление компании в соцсетях совсем немного приподнимает завесу таинственности, сообщает 24 Канал.

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Команда упорно работала, и хотя мы пока не готовы делиться конкретными деталями, у нас запланировано много интересных вещей для игры в этом году, о которых мы не можем дождаться, чтобы рассказать, когда придет время,

– говорится в объявлении.

Команда разработчиков добавляет, что всегда прислушивается к отзывам игроков и принимает их близко к сердцу. Может ли это означать, что компания учтет свои ошибки и больше их не будет допускать, покажет только время.

К сожалению, из этого объявления неясно, когда нам следует ждать каких-то обновлений или хотя бы объявления о будущих релизах. Так же не ясно, что именно это будет. Bethesda вполне может готовить еще одно DLC.

Если освежить в памяти предыдущие заявления разработчиков, то можно припомнить, что они планировали выпускать по одному большому дополнению для Starfield каждый год. Про Shattered Space мы узнали очень рано, и если следовать той же логике, то сейчас мы уже должны были бы иметь хоть какие-то намеки на то, что ждет впереди.

С другой стороны, не будет удивительным, если кто-то предполагал, что со Starfield вообще покончено, поскольку игра, которую пиарили так активно, что казалось, будто это будет лучший в истории проект, не имела ожидаемого успеха.