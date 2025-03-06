Как это будет

Фонд истории видеоигр взял интервью у Гейл Тилден, которая с 1983 по 2007 год работала в Nintendo. Она возглавляла отдел маркетинга, контролируя буквально все. Под ее руководством были и устройства, и многочисленные игры, и экспансия за границу. Теперь она говорит, что люди постоянно звонили с предложениями снять фильм о Зельде, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar. Однако ответ всегда был одинаковым: "нет".

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Гейл Тилден говорит, что даже сама лично спрашивала у Шигера Миямото, согласится ли он на экранизацию, если сам Стивен Спилберг хочет снять фильм о Зельде. И опять же, его ответ был неизменным.

На этом все закончилось. Ответ всегда был "нет",

– говорит Тилден.

Мы не знаем, почему он занял такую непоколебимую позицию. Но можно предположить, что это было связано с не очень хорошей графикой в те времена. В 1993 году вышла лента "Братья Супер Марио". С годами она стала чем-то вроде культового фильма, но сразу после релиза ее считали абсолютной катастрофой. Там не было ничего от веселой тональности игр, на которых основана история.

Но потом, в 2023 году, вышла "Суперсемейка братьев Марио" – анимационный фильм, который взорвал кассовые сборы благодаря истории, намного ближе к оригинальным играм. Именно после успеха этого фильма Nintendo объединилась с Sony для совместного финансирования фильма о Зельде под руководством Уэса Болла, режиссера трилогии "Бегущий по лабиринту", и "Королевство планеты обезьян".

На этот раз Шигеру Миямото выступил одним из продюсеров фильма. Хотя он не хотел, чтобы о Зельде снимали фильм еще в начале нулевых, другой старожил Nintendo, Йошио Сакамото, был "открыт для предложений" относительно игры, над которой работал он сам, Metroid. Сообщения о правах на экранизацию Metroid появлялись на протяжении всех 00-х годов, и в какой-то момент легендарный режиссер боевиков Джон Ву уже работал над созданием фильма.

Гейл Тилден говорит, что они имели "несколько встреч относительно фильма" Metroid.

Это заняло много времени. Мы говорили о том, кто должен сыграть Самуса. Это должна быть Шарлиз Терон? А может...? Нет,, она не подходит. Так или иначе, речь шла о том, кого из актрис они могли бы видеть на роли Самус, но мы так ни на чем и не остановились,

– сказала Тилден.

Она добавляет, что фильм Metroid требовал бы "значительного" бюджета, а в то время единственным "женским боевиком", который вышел, был "Женщина-кошка" с Хэлли Берри, и он не имел большого успеха.

Пока неизвестно, когда может выйти фильм о Зельде. Предположительно, на данный момент еще нет даже сценария.