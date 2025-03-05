Продолжительность Shadows

По словам директора, студия ожидает, что основная история продлится минимум тридцать-сорок часов, тогда как вся игра может забрать у вас более восьмидесяти часов, если учитывать весь побочный контент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Genki Gamer.

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Хотя это и не мало, все же намного меньше, чем в гигантской Assassin's Creed Valhalla, которая требовала 61 час только для прохождения основной истории и могла длиться почти 150 часов для полного прохождения. Однако следует отметить, что квесты и миссии Valhalla не всегда были качественными и значимыми, мало запоминались, а потому геймеры до сих пор громко выражают свое недовольство этой частью игрового процесса. Поэтому остается надеяться, что сокращение количества времени пошло на пользу качеству контента.

На Assassin's Creed Shadows на самом деле лежит много ответственности со стороны студии и ожиданий со стороны игроков. Ubisoft пришлось иметь дело с несколькими провалами за последнее время, среди которых ужасный запуск Skull and Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant и даже распиаренный, но все такой же неудачный Star Wars Outlaws.

Более короткий Assassin's Creed Mirage был довольно успешным, но теперь Ubisoft нужна большая победа. Именно поэтому разработчики дважды откладывали выход Shadows в отчаянной попытке улучшить игру и убедиться, что она выйдет в приличном виде.

Дебют Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.