Креативный директор игры Джонатан Дюмон объяснил, что компания не бралась за Assassin's Creed в японском сеттинге до тех пор, пока технологии не позволили реализовать все амбиции команды, сообщает 24 Канал.

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По словам блогера Genki, который взял интервью у Дюмона, Ubisoft считает, что сейчас идеальное время для выхода Assassin's Creed Shadows, поскольку "правильные технические возможности" и "удачный сценарий" наконец-то сошлись в одном проекте.

Дюмон также рассказал об источниках вдохновения для игры. Среди них – фильмы "13 убийц", боевик "Затоичи", "Битва при Секигагари" и работы культового режиссера Акиры Куросавы.

Кроме этого, в интервью подтверждена продолжительность игры: 30-40 часов для прохождения основного сюжета и около 80 часов для полного завершения.

Также в Assassin's Creed Shadows будет динамическая система разрубания предметов и режим "Новая игра +" на момент выхода.

События Assassin's Creed Shadows будут разворачиваться в открытом мире феодальной Японии 1579 года. Главных героев двое – ловкая и скрытная шиноби Наоэ и легендарный темнокожий самурай Ясуке.

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Игра выйдет 20 марта на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X|S. Однако некоторые пользователи уже получили доступ к ней почти за месяц до релиза, поэтому Ubisoft призвала фанатов остерегаться спойлеров.