Стало известно, что в новом сезоне "Ведьмака" дебютирует Родерик де Ветт, который до этого фигурировал лишь в оригинальной игре The Witcher от CD Projekt Red, сообщает 24 Канал со ссылкой на Redanian Intelligence.

В первой части он представлен как рыцарь Ордена Пылающей Розы, советник короля Фольтеста, а также сообщник преступной организации "Саламандра" и один из второстепенных антагонистов.

Роль Родерика де Ветта исполнит Джек Майерс, известный по мини-сериалам "Say Nothing" и "Lords of the Air". Как отмечает Redanian Intelligence, персонаж появится в эпизоде, который снимает Триша Брок. В то же время издание выражает сомнения, что в сериале Родерик будет иметь тот же образ, что и в игре.

Джек Майерс / Фото redanianintelligence

Несмотря на то, что сам Родерик является эксклюзивным персонажем игровой серии, его родственник Йоахим де Ветт упоминается в литературной саге Анджея Сапковского, которая является основой для сериала. Появится ли он в шоу, пока неизвестно.

Четвертый сезон "Ведьмака" от Netflix находится на этапе постпродакшена и должен выйти в течение 2025 года. Что касается будущей игры The Witcher 4 от CD Projekt Red, то ее релизная дата пока не объявлена, но прошлой осенью проект перешел в фазу активной разработки.