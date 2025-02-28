Monster Hunter Wilds вышла на PC и консолях 28 февраля. Только за три часа после релиза игра достигла 987 482 одновременных игроков в Steam, что стало новым рекордом для Capcom, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте В Rust появятся премиум-серверы для борьбы с читерами, и игроки в восторге

Этот результат более чем вдвое превысил показатели предыдущих частей серии – Monster Hunter: World (334 684 игроков) и Monster Hunter Rise (231 360 игроков).

В рейтинге Steam по максимальному пиковому онлайну Monster Hunter Wilds заняла восьмое место, опередив такие громкие проекты, как:

Elden Ring (953 400 игроков),

Hogwarts Legacy (879 300),

Baldur's Gate 3 (875 300).

Низкие оценки игроков и проблемы с оптимизацией

Несмотря на успех по количеству игроков, пользовательский рейтинг Monster Hunter Wilds в Steam оставляет желать лучшего. На момент публикации он составляет 42% ("смешанные" отзывы), а если учитывать приобретения вне Steam – лишь 35% ("преимущественно негативные"). Игроки жалуются на ужасную оптимизацию, технические сбои и плохую производительность на Steam Deck.

В то же время негативные отзывы не помешали Monster Hunter Wilds возглавить мировой рейтинг продаж Steam вскоре после выхода.



Популярность Monster Hunter Wilds бьет рекорды / Скриншот 24 Канала

Смотрите также Создатели PUBG представили свою новую игру, задуманную как более реалистичная версия Minecraft

Игра доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Незадолго до релиза критики высоко оценили новинку – ее рейтинг на Metacritic составил 88–90 баллов, что сравняло ее по популярности с Monster Hunter: World.