Monster Hunter Wilds вийшла на PC та консолях 28 лютого. Лише за три години після релізу гра досягла 987 482 одночасних гравців у Steam, що стало новим рекордом для Capcom, розповідає 24 Канал.

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Цей результат більш ніж удвічі перевищив показники попередніх частин серії – Monster Hunter: World (334 684 гравців) і Monster Hunter Rise (231 360 гравців).

У рейтингу Steam за максимальним піковим онлайном Monster Hunter Wilds зайняла восьме місце, випередивши такі гучні проєкти, як:

Elden Ring (953 400 гравців),

Hogwarts Legacy (879 300),

Baldur’s Gate 3 (875 300).

Низькі оцінки гравців і проблеми з оптимізацією

Попри успіх за кількістю гравців, користувацький рейтинг Monster Hunter Wilds в Steam залишає бажати кращого. На момент публікації він становить 42% ("змішані" відгуки), а якщо враховувати придбання поза Steam – лише 35% ("переважно негативні"). Гравці скаржаться на жахливу оптимізацію, технічні збої та погану продуктивність на Steam Deck.

Водночас негативні відгуки не завадили Monster Hunter Wilds очолити світовий рейтинг продажів Steam незабаром після виходу.



Популярність Monster Hunter Wilds б'є рекорди / Скриншот 24 Каналу

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Гра доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X і S. Незадовго до релізу критики високо оцінили новинку – її рейтинг на Metacritic склав 88–90 балів, що зрівняло її за популярністю з Monster Hunter: World.