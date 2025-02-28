За словами директора та виконавчого продюсера Facepunch Studios Алістера Макфарлейна, преміум-сервери з’являться у грі вже 6 березня, повідомляє 24 Канал. Доступ до них не вимагатиме окремої оплати – достатньо мати інвентар Rust у Steam на суму не менше ніж 15 доларів.

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Мета нововведення – обмежити доступ до гри чітерам. Як зазначають у Facepunch, 98% недобросовісних гравців мають акаунти вартістю менше, ніж 20 доларів.

Це експериментальний спосіб боротьби з чітерами. Він не зупинить усіх, але на основі наших даних та моделей поведінки його ефективність має перевищити 98%,

– пояснив Макфарлейн.

Гравці підтримали новацію

Користувачі Rust зустріли нововведення з ентузіазмом, а ідея розробників викликала схвальні відгуки. Деякі шанувальники запропонували розширити ініціативу, піднявши поріг входу до 50, 100 або навіть 1000 доларів, щоб унеможливити перехід чітерів на преміум-сервери через купівлю дорогих предметів.

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Повноцінний реліз Rust відбувся у лютому 2018 року на ПК (Steam), а у травні 2021-го гра вийшла на PS4 і Xbox One. Загалом до кінця 2021 року продажі гри перевищили 12,5 мільйона копій.