Terminator 2D: No Fate – це спільний проєкт Reef Entertainment (автори Terminator: Resistance) та британської студії Bitmap Bureau (Final Vendetta, Xeno Crisis). Гра виконана в жанрі аркадного екшену-платформера в стилі Contra, розповідає 24 Канал.

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Сюжет базується на культовому фільмі "Термінатор 2: Судний день", однак включає оригінальні сцени та кілька альтернативних фіналів. Гравцям належить боротися з рідким металевим вбивцею Т-1000, керуючи Сарою Коннор та Т-800, щоб зірвати плани Skynet. Крім того, буде можливість грати за Джона Коннора, ведучи Опір у майбутнє.

Переживіть культові моменти та відкрийте нові шляхи, граючи за Сару, Джона та Т-800 у сюжеті, що поєднує класичні сцени з Т2: Судний день і невідомі раніше історії з всесвіту Термінатора,

— йдеться в описі гри.

Особливості гри та дата виходу

Розробники обіцяють захопливий аркадний геймплей, стильну піксельну графіку, кінематографічний саундтрек, рейтингові таблиці та безліч режимів: сюжетний, аркадний, безкінечний, тренувальний тощо.

Трейлер Terminator 2D: No Fate

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Реліз Terminator 2D: No Fate відбудеться 5 вересня на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S і Nintendo Switch.