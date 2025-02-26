За оцінками IDC, було продано близько 6 мільйонів портативних ігрових пристроїв типу Steam Deck, повідомляє 24 Канал. Раніше компанія сама заявляла про "кілька мільйонів" проданих консолей.

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Аналітики вважають, що лише у 2022 році було продано 1,62 мільйона Steam Deck, а від початку продажів з 2022 року консоль продалася тиражем в понад 3 мільйони пристроїв.

У 2023 році сумарні поставки Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go та MSI Claw склали 2,87 мільйона одиниць, а у 2024 році знизилися до 1,49 мільйона.

Прогноз на 2025 рік – трохи менше, як 2 мільйони пристроїв. Steam Deck займала близько половини ринку у 2023 та 2024 роках. При цьому компанії GPD та Ayaneo не були враховані у звіті через складність оцінки їхнього впливу на ринок.

Майбутнє ринку портативних ПК-консолей

Попри нестабільні темпи зростання ринку, керівник ігрового напряму AMD Френк Азор назвав розширення сегменту з нуля до 6 мільйонів проданих пристроїв за три роки "вражаючим". AMD зберігає сильні позиції у цьому сегменті, а нові процесори серії Ryzen Z2 стануть основою для портативних консолей наступного покоління, які вийдуть цього року.

При цьому традиційні виробники консолей, такі як Nintendo, не розглядають Steam Deck як конкурента, оскільки Valve орієнтується на інший ринок ігрових пристроїв. Зараз для японської компанії головним завданням є перехід власників Nintendo Switch (а їх понад 150 мільйонів) на нову модель Switch 2, реліз якої очікується до кінця року.

Steam Deck та подібні пристрої фактично є продовженням ринку ПК-ігор, а не домашніх консолей. Аналітики IDC відзначають, що ринок ПК загалом демонстрував помірне зростання минулого року, тоді як сегмент ігрових ПК продовжує активно розвиватися. Водночас невідомо, чи сприятиме цьому зростанню сам Steam Deck або рішення Valve підтримувати SteamOS на сторонніх пристроях.

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Steam Deck доступний лише в обмеженій кількості країн і майже не рекламується за межами платформи Steam. Водночас очікувати швидкої появи Steam Deck 2 не варто. Якщо конкуренти прагнуть якнайшвидше випустити моделі з більш потужними процесорами, то Valve не поспішає з наступним поколінням, очікуючи значного технологічного прориву, який забезпечить пристроям вищу енергоефективність.