У своєму офіційному пресрелізі студія повідомила, що підписала угоду з Konami про розробку ще однієї спільної гри, повідомляє 24 Канал.

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Після величезного успіху рімейку однієї з найбільш очікуваних психологічних ігор жахів, Silent Hill 2, розробники тепер зосередяться на новому проєкті за інтелектуальною власністю Konami,

– йдеться у заяві.

Представники Bloober Team наголошують, що нова угода стала можливою завдяки довірі, яку компанії побудували під час роботи над Silent Hill 2. Співпраця також відповідає стратегії польської студії щодо розширення її виробничих можливостей.

"Звісно, ми поки не можемо розкрити всі деталі, але впевнені, що фанати будуть так само схвильовані цією співпрацею, як і ми. Ми не можемо дочекатися моменту, коли поділимося чимось особливим із гравцями", – заявив керівник Bloober Team Пйотр Бабєно.

Передісторія співпраці Bloober Team і Konami

Bloober Team та Konami вперше оголосили про свою співпрацю у 2021 році. В жовтні 2022 року офіційно представили рімейк Silent Hill 2, а його реліз відбувся у жовтні 2024 року. Гра вийшла на PC (Steam) і PlayStation 5.

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Напередодні релізу проєкт зіткнувся зі скептицизмом з боку гравців, однак після запуску якість гри стала приємним сюрпризом як для користувачів, так і для критиків.