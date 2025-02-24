Doom: The Dark Ages обіцяє епічний масштаб історії та можливість стати "надзброєю в центрі середньовічної війни проти Пекла". Сюжет вперше в серії вийде на передній план – на відміну від попередніх ігор, де основна інформація ховалася в "кодексі", повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію розробників.

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Рівні у Doom: The Dark Ages займатимуть близько години на проходження та будуть нагадувати "пісочниці". Час від часу геймплей урізноманітнюватимуть секції з пілотуванням бойового робота Атлана та механічного дракона.

Оновлений геймплей і бойова система

Розробники відмовилися від подвійного стрибка та ривків із Doom Eternal, натомість зробивши акцент на нових інструментах:

щит-пилку можна метати, блокувати з його допомогою удари, а також використовувати для вирішення головоломок;

під час виставлення блоку щитом камера автоматично закріплюється на ворога або предметі перед гравцем – з цього положення можна здійснити удар щитом, що підтягує гравця до цілі;

подвійних стрибків і ривків із Doom Eternal у новій грі немає;

заряд для рукопашних атак накопичується завдяки вдалим парируванням, а їхнє застосування заповнює запас патронів;

у гравців буде три рукопашних опції – рукавичка (найшвидша, але слабка зброя ближнього бою), бойовий ланцюг (підвищена далекобійність, підпалює ворогів) і булава (найповільніша, але найпотужніша).

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Doom: The Dark Ages отримає найбільшу сюжетну кампанію в історії серії. Реліз заплановано на 15 травня для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X/S і Game Pass. Розробники обіцяють рівні, наповнені секретами, модифікатори складності та динамічний саундтрек.