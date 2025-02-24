Doom: The Dark Ages обещает эпический масштаб истории и возможность стать "сверхоружием в центре средневековой войны против Ада". Сюжет впервые в серии выйдет на передний план – в отличие от предыдущих игр, где основная информация скрывалась в "кодексе", сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию разработчиков.

Читайте на сайте Sony может отметить 20-летие God of War анонсом новых ремастеров

Уровни в Doom: The Dark Ages будут занимать около часа на прохождение и будут напоминать "песочницы". Время от времени геймплей будут разнообразить секции с пилотированием боевого робота Атлана и механического дракона.

Обновленный геймплей и боевая система

Разработчики отказались от двойного прыжка и рывков с Doom Eternal, вместо этого сделав акцент на новых инструментах:

щит-пилу можно метать, блокировать с его помощью удары, а также использовать для решения головоломок;

во время выставления блока щитом камера автоматически закрепляется на враге или предмете перед игроком – из этого положения можно осуществить удар щитом, что подтягивает игрока к цели;

двойных прыжков и рывков из Doom Eternal в новой игре нет;

заряд для рукопашных атак накапливается благодаря удачным парированиям, а их применение восполняет запас патронов;

у игроков будет три рукопашных опции – перчатка (самое быстрое, но слабое оружие ближнего боя), боевая цепь (повышенная дальнобойность, поджигает врагов) и булава (самая медленная, но самая мощная).

Смотрите также The Talos Principle: Reawakened получила дату выхода и демо-версию в Steam

Doom: The Dark Ages получит самую большую сюжетную кампанию в истории серии. Релиз запланирован на 15 мая для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, PS5 Xbox Series X/S и Game Pass. Разработчики обещают уровни, наполненные секретами, модификаторы сложности и динамичный саундтрек.