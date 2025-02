Вместе с анонсом даты выхода на Steam появилась демо-версия The Talos Principle: Reawakened, сообщает 24 Канал. Она доступна на отдельной странице и станет частью фестиваля "Games to Be", который пройдет в Steam с 24 февраля по 3 марта.

Демоверсия позволит игрокам решить ряд отобранных головоломок, познакомиться с ключевыми механиками игры и попробовать редактор уровней.

Что нового в ремастере?

The Talos Principle: Reawakened позиционируется как "радикальный" ремастер, расширяющий оригинальную игру с помощью Unreal Engine 5.

Игроки увидят обновленное освещение, детальные текстуры, переработанные локации, новые головоломки, дополнительный сюжетный раздел о трудностях создания симуляции и включенное дополнение Road to Gehenna. Также обещают улучшенный геймплей и режим с комментариями разработчиков.

Трейлер The Talos Principle: Reawakened

Сначала выход The Talos Principle: Reawakened ожидался в начале 2025 года, но релиз немного отложили. Теперь игроки смогут окунуться в мир обновленной философской головоломки уже этой весной.