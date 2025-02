Разом з анонсом дати виходу на Steam з'явилася демо-версія The Talos Principle: Reawakened, повідомляє 24 Канал. Вона доступна на окремій сторінці та стане частиною фестивалю "Games to Be", який пройде у Steam з 24 лютого по 3 березня.

Демоверсія дозволить гравцям розв’язати низку відібраних головоломок, познайомитися з ключовими механіками гри та спробувати редактор рівнів.

Що нового у ремастері?

The Talos Principle: Reawakened позиціонується як "радикальний" ремастер, що розширює оригінальну гру за допомогою Unreal Engine 5.

Гравці побачать оновлене освітлення, детальні текстури, перероблені локації, нові головоломки, додатковий сюжетний розділ про труднощі створення симуляції та включене доповнення Road to Gehenna. Також обіцяють покращений геймплей і режим із коментарями розробників.

Спочатку вихід The Talos Principle: Reawakened очікувався на початку 2025 року, але реліз трохи відклали. Тепер гравці зможуть зануритися у світ оновленої філософської головоломки вже цієї весни.