За даними M&C, Sony зловживає своїм домінуючим становищем на ринку Нідерландів, змушуючи трьох мільйонів користувачів PS Store роками переплачувати за ігри та внутрішньоігровий контент, розповідає 24 Канал.

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Причиною цього стало рішення компанії з 2019 року продавати цифрові версії ігор виключно через PS Store, тоді як раніше коди для завантаження можна було купувати у сторонніх ритейлерів, таких як Amazon, Best Buy та GameStop.

Так званий "податок Sony" сягає 47% – настільки, що незалежне дослідження показало, що цифрові версії 100 найпопулярніших ігор для PS4 і PS5 у нідерландському PS Store коштують дорожче, ніж їхні фізичні копії у роздрібних магазинах.

Що вимагає позивач

Фонд Massaschade & Consument у своєму позові визнає право Sony отримувати прибуток, але наполягає, що споживачі заслуговують на справедливі ціни. Позов стверджує, що дії компанії порушують як місцеві, так і європейські закони про конкуренцію, і вимагає компенсації для користувачів.

Перше слухання у справі очікується до кінця 2025 року. Голландські геймери, які здійснювали покупки у PS Store, можуть зареєструватися на сайті M&C для отримання потенційного відшкодування.

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Це не перший випадок судових претензій до Sony через ціни у PS Store. У грудні 2024 року компанія погодилася виплатити 7,85 мільйона доларів для врегулювання подібного колективного позову у США. А в листопаді 2023 року Трибунал з розгляду апеляцій з питань конкуренції у Великій Британії дав зелене світло схожій справі.