Sony почала випускати свої ексклюзиви на ПК у 2020 році, зазвичай із кількарічною затримкою після релізу на PlayStation, нагадує 24 Канал. Проте успіх Helldivers 2, який вийшов одночасно на ПК та PS5, продемонстрував ефективність такого підходу.

В інтерв’ю для подкасту Sacred Symbols Йошида зізнався, що давно розглядав можливість портів, але бізнес-модель компанії не дозволяла це зробити раніше. Згодом Sony дійшла висновку, що випуск ігор на ПК може навіть стимулювати продажі PlayStation у майбутньому.

Йошида зазначив, що портування має багато переваг, зокрема відкриття нової аудиторії в регіонах, де консолі не надто популярні. Наприклад, у Китаї ринок ПК-ігор є значно більшим (що підтверджують продажі Black Myth: Wukong).

Крім того, портування коштує значно дешевше, ніж розробка гри з нуля, і приносить суттєвий прибуток.

Це майже як друкувати гроші. До того ж ці гроші допомагають фінансувати нові проєкти, особливо з урахуванням зростання витрат на розробку,

– підкреслив він.

Останні порти Sony на ПК

Найновішим ПК-релізом Sony став супергеройський екшн Marvel's Spider-Man 2, який вийшов 31 січня. А вже 3 квітня на ПК з’явиться ремастер пригодницького екшену The Last of Us Part II.

Хоча нещодавно компанія викликала невдоволення гравців, вимагаючи обов’язкову прив’язку PSN-акаунтів у своїх іграх, у випадку Marvel's Spider-Man 2 та The Last of Us Part II вона зробила цю функцію необов’язковою.