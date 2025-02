Sony начала выпускать свои эксклюзивы на ПК в 2020 году, обычно с многолетней задержкой после релиза на PlayStation, напоминает 24 Канал. Однако успех Helldivers 2, который вышел одновременно на ПК и PS5, продемонстрировал эффективность такого подхода.

В интервью для подкаста Sacred Symbols Йошида признался, что давно рассматривал возможность портов, но бизнес-модель компании не позволяла это сделать раньше. Впоследствии Sony пришла к выводу, что выпуск игр на ПК может даже стимулировать продажи PlayStation в будущем.

Йошида отметил, что портирование имеет много преимуществ, в частности открытие новой аудитории в регионах, где консоли не слишком популярны. Например, в Китае рынок ПК-игр значительно больше (что подтверждают продажи Black Myth: Wukong).

Кроме того, портирование стоит значительно дешевле, чем разработка игры с нуля, и приносит существенную прибыль.

Это почти как печатать деньги. К тому же эти деньги помогают финансировать новые проекты, особенно с учетом роста затрат на разработку,

– подчеркнул он.

Последние порты Sony на ПК

Самым новым ПК-релизом Sony стал супергеройский экшн Marvel's Spider-Man 2, который вышел 31 января. А уже 3 апреля на ПК появится ремастер приключенческого экшена The Last of Us Part II.

Хотя недавно компания вызвала недовольство игроков, требуя обязательную привязку PSN-аккаунтов в своих играх, в случае Marvel's Spider-Man 2 и The Last of Us Part II она сделала эту функцию необязательной.