Почему рынок скинов так резко упал?

Обвал рынка напрямую связан с обновлением от Valve, которое ввело новую систему защиты от отмены обменов. По данным аналитического сервиса PriceEmpire, это привело к снижению ликвидности, поскольку значительная часть активов еженедельно "застревает в подвешенном состоянии". Рынок просто адаптируется к новым условиям с меньшим количеством доступных для быстрого обращения средств, пишет 24 Канал со ссылкой на eScoreNews.

Смотрите также Overpass возвращается в перечень соревновательных карт Counter-Strike 2 – какую карту заменили

Падение цен коснулось всех категорий предметов, однако наибольший удар понесли так называемые "ликвидные" скины – самые популярные предметы для торговли, в которые инвестировали многие люди.

Этот спад стал вторым по величине после манипуляций на рынке в мае 2025 года, когда китайская торговая платформа искусственно завысила цены, спровоцировав их дальнейшее падение. Также это второй случай, когда капитализация рынка опускалась ниже отметки в 5 миллиардов долларов.

Самое интересное, что лишь в начале июля рынок скинов Counter-Strike 2 достиг рекордной капитализации в 5,1 миллиарда долларов по состоянию на 1 число. Он вырос на 16,72% за три месяца. Однако это его не спасло.

Что нужно знать о рынке скинов в Counter-Strike 2?

Рынок скинов в Counter-Strike 2 превратился в уникальное явление в цифровой экономике, где многие игроки смогли построить успешный бизнес. Эта экосистема функционирует по собственным законам, отличающим ее от традиционных финансовых рынков.

Экономика скинов в CS2 имеет собственные правила, которые отличаются от традиционных финансовых рынков. Ключевыми факторами, определяющими стоимость предметов, является их редкость, активность игроков и уникальные рыночные механизмы. Этот рынок демонстрирует значительную устойчивость. Например, 5 августа 2024, когда индекс Nasdaq 100 упал на 4,77%, а Bitcoin – более чем на 10%, стоимость скинов CS2 снизилась лишь на 1,19%.

Инвестиции в скины CS2 демонстрируют высокую доходность, опережая традиционные активы. По данным Bloomberg, годовая доходность таких вложений достигла 41%, что значительно превышает показатели золота, Bitcoin и индекса S&P 500. Коэффициент Шарпа для скинов составляет 0,34, что свидетельствует о лучшей рентабельности на единицу риска. Несмотря на это, аналитики предупреждают о значительных рисках, связанные с возможными колебаниями цен и случаями мошенничества.