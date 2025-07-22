Чому ринок скінів так різко впав?

Обвал ринку напряму пов'язаний з оновленням від Valve, яке запровадило нову систему захисту від скасування обмінів. За даними аналітичного сервісу PriceEmpire, це призвело до зниження ліквідності, оскільки значна частина активів щотижня "застрягає в підвішеному стані". Ринок просто адаптується до нових умов з меншою кількістю доступних для швидкого обігу коштів, пише 24 Канал з посиланням на eScoreNews.

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Падіння цін торкнулося всіх категорій предметів, однак найбільшого удару зазнали так звані "ліквідні" скіни – найпопулярніші предмети для торгівлі, в які інвестували багато людей.

Цей спад став другим за величиною після маніпуляцій на ринку в травні 2025 року, коли китайська торгова платформа штучно завищила ціни, спровокувавши їх подальше падіння. Також це другий випадок, коли капіталізація ринку опускалася нижче позначки в 5 мільярдів доларів.

Найцікавіше, що лише на початку липня ринок скінів Counter-Strike 2 досяг рекордної капіталізації в 5,1 мільярда доларів станом на 1 число. Він зріс на 16,72% за три місяці. Однак це його не врятувало.

Що потрібно знати про ринок скінів у Counter-Strike 2?

Ринок скінів у Counter-Strike 2 перетворився на унікальне явище в цифровій економіці, де багато гравців змогли побудувати успішний бізнес. Ця екосистема функціонує за власними законами, що відрізняють її від традиційних фінансових ринків.

Економіка скінів у CS2 має власні правила, які відрізняються від традиційних фінансових ринків. Ключовими факторами, що визначають вартість предметів, є їхня рідкісність, активність гравців та унікальні ринкові механізми. Цей ринок демонструє значну стійкість. Наприклад, 5 серпня 2024 року, коли індекс Nasdaq 100 впав на 4,77%, а Bitcoin – більш ніж на 10%, вартість скінів CS2 знизилася лише на 1,19%.

Інвестиції у скіни CS2 демонструють високу прибутковість, випереджаючи традиційні активи. За даними Bloomberg, річна дохідність таких вкладень досягла 41%, що значно перевищує показники золота, Bitcoin та індексу S&P 500. Коефіцієнт Шарпа для скінів становить 0,34, що свідчить про кращу рентабельність на одиницю ризику. Попри це, аналітики попереджають про значні ризики, пов'язані з можливими коливаннями цін та випадками шахрайства.