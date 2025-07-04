Рекордна капіталізація ринку CS2

Станом на 1 липня ринкова капіталізація скінів у Counter-Strike 2 сягнула 5,1 мільярда доларів. За інформацією платформи PriceEmpire, що відстежує ціни на скіни в реальному часі, за останні 30 днів обсяг ринку виріс на 5,07%, а за останні три місяці – на 16,72%. Це значне зростання порівняно з попереднім піком у 4,3 мільярда доларів, зафіксованим у березні 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Dust2.

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При цьому зазначається, що новий рекорд не обов’язково свідчить про зростання вартості найпопулярніших скінів. Згідно з даними EsportFire, пік цін на такі скіни, як Karambit | Doppler Phase 2 (Factory New) і Butterfly Knife | Fade (Factory New), був зафіксований ще в травні. Однак загальне зростання все одно відбувається, оскільки з'являються нові пропозиції та змінюється ціна на багато старих.

Інтерес до скінів лишається високим. Один із прикладів – гравець Метью "Nadeshot" Хааг, який нещодавно витратив понад 40 000 доларів на відкриття кейсів у CS2. Його відео зібрало понад пів мільйона переглядів лише на YouTube за кілька днів.

Ринок скінів – унікальне явище, на якому заробляють

Ринок скінів у Counter-Strike 2 є унікальним явищем у цифровій економіці. Хоча косметичні предмети продаються й купуються в багатьох іграх, саме в CS2 він став чимось особливим. Чимало гравців побудували на цьому справжній бізнес.

Економіка скінів CS2 функціонує за власними правилами, які відрізняються від традиційних фінансових ринків. Основні фактори, що впливають на ціну скінів, включають рідкісність предметів, активність гравців та специфічні ринкові механізми. На відміну від фондових ринків чи криптовалют, які зазнали падіння через торгівельні мита президента США Дональда Трампа та плани створення стратегічного резерву біткоїнів, ринок скінів демонструє стійкість. Наприклад, 5 серпня 2024 року, коли Nasdaq 100 втратив 4,77% і Bitcoin – понад 10%, вартість скінів CS2 знизилася лише на 1,19%.

Аналітики, такі як Юст ван Дрейнен з компанії Aldora, підкреслюють, що цифрова економіка скінів живе за власними фундаментальними принципами, відображаючи елементи ігрової культури, де гравці часто відчувають себе відокремленими від основного суспільства.

Скіни CS2 показали вражаючу дохідність, перевершуючи традиційні активи. За даними Bloomberg, інвестиції в скіни принесли 41% річних, що значно вище, ніж у золота, Bitcoin чи індексу S&P 500. Коефіцієнт Шарпа для скінів становить 0,34, що свідчить про кращу рентабельність на одиницю ризику порівняно з іншими активами. Проте аналітики застерігають, що інвестиції в скіни залишаються ризикованими через можливі коливання цін та випадки шахрайства.

Деякі скіни досягають астрономічних цін:

У червні 2024 року унікальний скін для AK-47 із синьо-жовтим дизайном у стилі тай-дай та дерев’яними деталями був проданий за 1 мільйон доларів, що стало поворотним моментом для ринку.

Також у 2025 році скін MAC-10 Bronzer із колекції Radiant, представлений у березні, був проданий за 45 000 доларів.

Розробник CS2, компанія Valve, отримує значний дохід від ринку скінів. У 2023 році Valve заробила 1 мільярд доларів лише на продажах ключів для відкриття кейсів та комісійних зборах у Steam. Загальний обсяг транзакцій на ринку скінів CS з 2019 року перевищив 320 мільярдів доларів, що у 6,6 раза більше, ніж сукупний обсяг операцій у п’яти найбільших NFT-проєктах.