Ринок внутрішньоігрових предметів для Counter-Strike 2 досяг свого історичного максимуму вартості, інформує 24 Канал з посиланням на Counter-Strike News у X.

До теми Фанат Counter-Strike 2 витратив 100 000 доларів аби створити один з найрідкісніших скінів в грі

Шалена цифра шокує

Протягом усього існування Counter-Strike так звана "внутрішня економіка" шутера невпинно зростала, а 2023 рік та вихід оновленої версії гри й зовсім стали переломним моментом.

Саме у 2023 році, лише відкриття геймерами "кейсів" зі зброєю принесло Valve рекордний прибуток у майже 1 мільярд доларів.

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Щорічна кількість кейсів відкритих гравцями сягає понад 400 мільйонів одиниць і це відображається як на цінах самих цих "скринь", так і на цінах на предмети з них, що своєю чергою зумовлює невпинне продовження зростання ринкової капіталізації.

Як підмітив акаунт Counter-Strike News у соцмережі X, станом на 7 березня 2025 року ринкова капіталізація (або ж простими словами загальна вартість) усіх товарів, включно з скінами, наклейками, кейсами, агентами та всім іншим, у Counter-Strike 2 досягла свого історичного максимуму та склала 4 277 574 722,20 доларів США.

Оскільки Counter-Strike 2 зберігає позиції найпопулярнішої гри в Steam, можна сміливо припустити, що в осяжному майбутньому попит на скіни навряд чи зменшиться, а неймовірна цифра лишень продовжить рости.