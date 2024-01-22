Counter-Strike та коштовні скіни – це вже давно одне ціле, а в їх пошуках, геймери щорічно відкривають сотні мільйонів кейсів.

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Для тих, хто не знає, пояснюємо, що у CS: GO, а потому й у CS 2 є різні колекції "кейсів" – скринь у яких містяться скіни для зброї чи персонажів, окремі з яких можуть коштувати сотні тисяч доларів.

Хоча при цьому і їх відкриття коштує реальних грошей, відчути цей азарт полюбляє чимало шанувальників шутера Valve.

Так впродовж 2023 року гравці CS: GO та CS 2 відкрили 400 318 821 кейс, що принесло розробникам близько 980 мільйонів доларів.

Зауважте, що найпопулярнішим кейсом серед геймерів став "Dreams & Nightmares" (відкрито 50 мільйонів разів), а за ним у рейтингу розташувалися "Fracture Case" та "Anubis Collection" (по 40 мільйонів відкриттів).

Статистика відкриття кейсів у Counter-Strike у 2023 році / Фото з CS2 Case Tracker

Згідно з даними Case Tracker, 22 березня 2023 року, коли було анонсовано CS2, відбулося значне збільшення інтересу до кейсів, яке досягло піку наприкінці квітня з 50,3 мільйонами відкриттів лише за той місяць.

Цікаво, що найпопулярнішим днем для відкриття кейсів серед геймерів став четвер.

Отож, попри дещо проблемний запуск Counter-Strike 2 2023 рік можна сміливо назвати успішним для Valve.