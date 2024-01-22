Counter-Strike и ценные скины – это уже давно одно целое, а в их поисках геймеры ежегодно открывают сотни миллионов кейсов.

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Для тех, кто не знает, объясняем, что в CS:GO, а потом и в CS 2 есть разные коллекции "кейсов" – сундуков в которых содержатся скины для оружия или персонажей, отдельные из которых могут стоить сотни тысяч долларов.

Хотя при этом и их открытие стоит реальных денег, ощутить этот азарт любит немало поклонников шутера Valve.

Так в течение 2023 года игроки CS:GO и CS 2 открыли 400 318 821 кейс, что принесло разработчикам около 980 миллионов долларов.

Заметьте, самым популярным кейсом среди геймеров стал "Dreams & Nightmares" (открыто 50 миллионов раз), а за ним в рейтинге расположились "Fracture Case" и "Anubis Collection" (по 40 миллионов открытий).

Статистика открытия кейсов в Counter-Strike в 2023 году / Фото с CS2 Case Tracker

Согласно данным Case Tracker, 22 марта 2023 года, когда был анонсирован CS2, произошло значительное увеличение интереса к кейсам, достигшее пика в конце апреля с 50,3 миллионами открытий только за тот месяц.

Интересно, что самым популярным днем для открытия кейсов среди геймеров стал четверг.

Итак, несмотря на несколько проблемный запуск Counter-Strike 2 2023 можно смело назвать успешным для Valve.